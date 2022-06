Proces s Katarínou V. v prípade objednávky vraždy má byť 7. júla

Bratislava 18. mája (TASR) - Odvolací proces v prípade Kataríny V., neprávoplatne odsúdenej za prípravu vraždy manželky svojho milenca, by sa mal uskutočniť 7. júla. Vyplýva to z rozpisu Najvyššieho súdu (NS) SR. Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku ju predtým odsúdil na 12-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody a uložil jej aj dvojročný ochranný dohľad. Voči rozsudku sa odvolala, cíti sa nevinná.



Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch počas marcového pojednávania uviedol, že ani jeden zo znalcov nedospel k záveru, podľa ktorého by obžalovaná trpela ochorením obmedzujúcim jej príčetnosť. Hoci počas pojednávaní vinu na príprave vraždy odmietala, podľa Mazúcha súd prihliadal aj na skutočnosť, že sa obžalovaná v prípravnom konaní priznávala.



Katarína V. mala v roku 2020 postupne osloviť viacero osôb, aby zrealizovali vraždu manželky jej milenca. Jednou z nich bol aj nasadený policajný agent. Na finančnú odmenu pre vykonávateľov plánovanej vraždy si chcela podľa súdu zobrať úver.