Proces s Kuffovcami bude v Kežmarku pokračovať výpoveďou svedka

Kežmarok 23. apríla (TASR) - Výpoveďou ďalšieho svedka bude v stredu 24. apríla v Kežmarku pokračovať súdny proces s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že pojednávanie sa začne o 8.30 h na kežmarskom pracovisku Okresného súdu Poprad.



Obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva čelia Štefan Kuffa a Filip Kuffa, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Všetci traja už na prvom pojednávaní v septembri minulého roka vinu odmietli.



"V predmetnej trestnej veci, vedenej Okresným súdom Poprad, pracovisko Kežmarok, súd na stredajšom hlavnom pojednávaní plánuje pokračovať vo vykonaní dokazovania výsluchom predvolaného svedka," uviedla Petrufová.



Poškodeným v prípade je Radoslav Ksiažek, ktorý v polovici januára pred súdom potvrdil, že ho Kuffovci fyzicky napadli a vyhrážali sa mu. Tí považujú obžalobu za neopodstatnenú, keďže je podľa nich založená na jedinom dôkaze. Sú presvedčení, že ide o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Henrietou Bagoňovou. Tá v procese vystupuje ako svedok obžaloby.