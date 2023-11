Proces s Ľubošom K. a Herbertom G. má pokračovať v marci

Bratislava 28. novembra (TASR) - Súdny proces s exsiskárom Ľubošom K. a spoluobžalovaným podnikateľom Herbertom G. v kauze vydierania by mal na Mestskom súde Bratislava I pokračovať 12. marca 2024. TASR to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.



Proces mal pôvodne pokračovať už 14. novembra. "Hlavné pojednávanie bolo odročené z dôvodu neprítomnosti poškodeného na 12. marca 2024," priblížil hovorca.



Dvojica Ľuboš K. a Herbert G. je obžalovaná z obzvlášť závažného zločinu vydierania. Ide o prípad, ktorý sa mal odohrať už v roku 2015 a súvisí s obrazmi Andyho Warhola.



Ľuboš K. aj spolu s druhým obžalovaným Herbertom G. mali požadovať od podnikateľa Martina Š., s ktorým obchodovali s umeleckými dielami, najmenej 300.000 eur. Značnú časť sumy im poškodený pod nátlakom zaplatil. Martin Š. predával obrazy Warhola a požičiaval si ich z múzea v Medzilaborciach.



Ľuboš K. je právoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek na 18-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Známy je aj z kauzy zavlečenia Michala Kováča mladšieho v auguste 1995 do Rakúska.