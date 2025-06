Proces s M. Kučerkom sa opäť nepodarilo otvoriť, súd mu uložil pokutu

Pezinok 13. júna (TASR) - Obnovený proces s bývalým policajným vyšetrovateľom Mariánom Kučerkom sa pre jeho neúčasť opätovne nepodarilo otvoriť. Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uložil jemu aj jeho obhajcovi Martinovi Bezákovi poriadkovú pokutu, obom vo výške 500 eur. Najbližší termín hlavného pojednávania je naplánovaný na 26. júna.



Obžalovaný ospravedlnil svoju neúčasť nesplnením lehoty na prípravu na hlavné pojednávanie a tým, že nebol riadne predvolaný. Samosudca mu však uložil poriadkovú pokutu a odôvodnil ju tým, že na prvé hlavné pojednávanie riadne predvolaný bol. Obhajcovi uložil samosudca poriadkovú pokutu z dôvodu, že nezabezpečil účasť klienta na hlavnom pojednávaní.



Bezák podal proti obom pokutám sťažnosť. Argumentoval, že Kučerka nebol riadne predvolaný a že on ako obhajca nemá povinnosť ani oprávnenie zabezpečiť jeho účasť na pojednávaní. Bezák zároveň pre pokuty vzniesol námietku zaujatosti voči sudcovi. Ten sa o nej rozhodol nekonať.



Obhajca pred médiami ozrejmil, že Kučerka nepovažuje svoju účasť na pojednávaní za potrebnú, pretože ku všetkým okolnostiam sa už vyjadril. „Toto je obnovené konanie, ale v prípade, ak to súd bude považovať za potrebné, pokiaľ bude riadne predvolanie, samozrejme sa dostaví,“ vysvetlil Bezák. Hlavné pojednávanie považujú iba za nevyhnutnú okolnosť, aby sa mohli dostať do štádia trestného konania, keď budú môcť podať mimoriadny opravný prostriedok. Doplnil, že primárne budú napádať to, že Kučerkov proces ako taký nebol zákonný.



ŠTS uznal Kučerku v roku 2022 za vinného z trestného činu prijímania úplatku. Najvyšší súd SR mu napokon vymeral nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní desať rokov a šesť mesiacov. Dostal tiež trest prepadnutia majetku. Vlani však súdy vyhoveli Kučerkovmu návrhu na povolenie obnovy konania a zrušili mu pôvodný rozsudok v časti výroku o treste.