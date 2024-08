Proces s Mariánom M., obžalovaným z extrémizmu, má pokračovať v piatok

Bratislava 15. augusta (TASR) - Hlavné pojednávanie s Mariánom M., obžalovaným z extrémizmu, má pokračovať na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v piatok (16. 8.). Predvolaný je znalec. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



Termíny hlavného pojednávania sú naplánované až do októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe Ministerstva spravodlivosti SR.



Samosudca ŠTS v januári uznal Mariána M. vinným zo spáchania 43 skutkov, ktoré sa týkali najmä extrémistických trestných činov, za ktoré dostal šesťročný trest väzenia. Najvyšší súd SR však tento rozsudok neskôr zrušil a prípad vrátil naspäť na ŠTS.



Trestných činov sa mal Marián M. podľa obžaloby dopustiť v rokoch 2017 až 2021. Zadržali ho v januári 2022.