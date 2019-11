Proces s Miroslavom M., považovaným za výpalníka z Považia, nebude

Bratislava 19. novembra (TASR) - Trestné stíhanie v procese s údajne vplyvným mužom podsvetia z Považia Miroslavom M., ktorý je na Okresnom súde Bratislava I obžalovaný z útoku na verejného činiteľa, tento nižší súd zastavil. Hlavné pojednávanie v tejto veci, vytýčené na stredu (20. 11.), sa teda neuskutoční. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



"Okresný súd Bratislava I na neverejnom zasadnutí senátu 23. októbra uznesením v trestnej veci obžalovaného M. M. pre zločin útoku na verejného činiteľa rozhodol tak, že zastavil trestné stíhanie proti obžalovanému, pretože trest, ku ktorému môže trestné stíhanie viesť, je celkom bez významu popri treste, ktorý bol obžalovanému už právoplatne uložený pre iný trestný čin. To vzhľadom na odsúdenie rozsudkom Krajského súdu Brno - pobočka Zlín z 26. novembra 2013, ktorým bol obžalovaný právoplatne uznaný za vinného zo zločinu vydierania v štádiu pokusu, prečinu porušovania domovej slobody, z prečinu šírenia poplašnej správy a z prečinu nedovoleného ozbrojovania," uviedol Adamčiak.



Ako pripomenul, Miroslav M. bol zato KS v Zlíne odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody na desať rokov. "V časti uloženého trestu odňatia slobody vo výmere desiatich rokov so zaradením na výkon do stredného stupňa stráženia, ktorý bol uložený Miroslavovi M., bol uznaný na území SR. OS Bratislava I po zvážení vyššie uvedených skutočností dospel k záveru, že v prípade obžalovaného považuje trest, ktorý mu bol uložený v trestnej veci Krajského súdu Brno - pobočka Zlín, za dostatočný na splnenie účelu trestu, a preto nie je potrebné ukladať obžalovanému trest odňatia slobody, ktorý by v prípade uznania viny a odsudzujúceho rozsudku v predmetnej trestnej veci prichádzal do úvahy," vysvetlil hovorca KS.



Uznesenie nie je právoplatné z dôvodu, že 11. novembra bola nižšiemu súdu doručená sťažnosť Okresnej prokuratúry Bratislava I. Po doručení písomného odôvodnenia sťažnosti prokurátorom a po vykonaní úkonov súdu prvého stupňa pred predložením veci Okresný súd Bratislava I predloží predmetnú trestnú vec odvolaciemu KS v Bratislave.



Miroslav M. sa mal dopustiť útoku na verejného činiteľa v roku 2009 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Podľa obžaloby mal vtedy Miroslav M. udrieť päsťou do hlavy policajného vyšetrovateľa vo väzení v Bratislave. V tejto veci sa malo naposledy pojednávať 18. septembra. OS Bratislava I musel proces odročiť, keďže od všetkých účastníkov nemal vykázané doručenie predvolania. Obžalovaný však zároveň nesúhlasil s novozložením senátu, keď doterajší zákonný sudca Stanislav Dutko je už dávnejšie na dôchodku a vec bola pridelená novej sudkyni - predsedníčke senátu. Miroslav M. vtedy povedal, že keďže je dlhodobo médiami spájaný s organizovaným zločinom, čo nikdy podľa vlastných slov nebol, podal dve žaloby na médiá.



Miroslav M. čelí minimálne jednému ďalšiemu procesu na Okresnom súde v Trenčíne, kde spoluobžalovaných, dvojicu členov považskobystrickej organizovanej skupiny Vladimíra H. a Tomáša Ď., odsúdil tento súd v novembri 2018 na desaťročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Miroslava M. vylúčili ešte predtým na samostatné konanie.