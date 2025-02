Proces s policajným exprezidentom Petrom K. pokračuje budúci týždeň

Bratislava 14. februára (TASR) - Proces s policajným exprezidentom Petrom K., obžalovaným zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti, má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať budúci týždeň v piatok (21. 2.) výsluchom ďalších svedkov.



Obžalovaný pred novinármi vyjadril názor, že z piatkovej výpovede Diany Santusovej je takmer jasné, že v čase predloženia alebo vydania žiadosti o zásahovú jednotku nebola nikým odsúhlasená. Rovnako je podľa neho nepochybné aj to, že bola schválená neoprávnenou osobou.



Obhajca Peter Kubina pre médiá podotkol, že predmetný policajný zásah, z ktorého zmarenia je Peter K. obžalovaný, bol narýchlo robený, a to z dôvodu, že sa vyšetrovací tím Úradu inšpekčnej služby bál svojho vlastného zadržania. "Bola to nejaká preventívna obrana, čo teda nie je zákonný dôvod neodkladnosti takejto akcie. Po druhé, takisto toto ešte nebolo úplne preukázané. Týmto dôkazom bolo preukázané, že vyšetrovací tím nemal nejakú konkrétnu vedomosť, kde sa tí ľudia nachádzajú, ktorých hľadali. My to vieme, kde sa tí ľudia nachádzali, len to ešte nebolo vykonané na hlavnom pojednávaní, preto sme to nejak detailne neriešili. Vrátime sa k tomu v čase, keď budú vykonané dôkazy, ktoré preukážu, kde boli konkrétne tí ľudia," priblížil Kubina.



Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P.



Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.