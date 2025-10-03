Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Proces s Róbertom L. v kauze starých vrážd sa začal odznova

Na snímke doživotne odsúdený Róbert L. Foto: TASR - Martin Baumann

Proces s Róbertom L. sa na banskobystrickom OS pôvodne začal už koncom mája.

Autor TASR
Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd s Róbertom L., považovaným za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, sa na Okresnom súde (OS) Banská Bystrica začalo od začiatku. Pre TASR to v piatok potvrdila zastupujúca hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Alena Solivajsová.

„V predmetnej trestnej veci bolo vo štvrtok 2. októbra začaté hlavné pojednávanie. Prokurátor predniesol obžalobu. Súd sa zaoberal nárokmi na náhradu škody poškodených,“ uviedla Solivajsová s tým, že súd vypočul aj prítomnú svedkyňu-poškodenú. K výsluchu obžalovaného by malo dôjsť na ďalšom hlavnom pojednávaní 30. októbra.

Proces s Róbertom L. sa na banskobystrickom OS pôvodne začal už koncom mája. Vtedy prokurátor predniesol obžalobu a vypovedali aj prví svedkovia. Z procesnej opatrnosti sa však prvostupňový súd rozhodol zopakovať hlavné pojednávanie od začiatku z dôvodu porušenia práva na obhajobu, keď náhradnej obhajkyni nebola zachovaná lehota na prípravu.

Prokurátor podal novú obžalobu na Róberta L. pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Mal sa dopustiť trestných činov vraždy a všeobecného ohrozenia. Ide aj o prípad prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti z júla 1995. Róberta L. z nej obvinili v roku 2015.

Na usmrtení Tutiho sa mal dohodnúť bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák spolu s nebohým bratislavským bosom Miroslavom Sýkorom. Róbert L. prezývaný Kýbel mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného.

Obžalovaný Róbert L. si pôvodne odpykával doživotný trest väzenia pre iné mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999. Najvyšší súd mu na podklade mimoriadneho dovolania doživotie zrušil. Špecializovaný trestný súd ho 3. septembra odsúdil na 25 rokov väzenia.
