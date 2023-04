Proces v daňovej kauze exprezidenta A. Kisku by mal začať 18. apríla

Bratislava 1. apríla (TASR) - Súdny proces v daňovej kauze exprezidenta Andreja Kisku by sa mal začať na Okresnom súde (OS) Poprad 18. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obžalobe pre pokračovací zločin daňového podvodu čelí aj konateľ spoločnosti KTAG Eduard K.



Obžalobu podal prokurátor prešovskej krajskej prokuratúry v apríli 2022. Týka sa podozrenia z neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou KTAG za jún 2013, november 2013 a apríl 2014 v celkovej výške 155.184,40 eura.



Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami. Spáchanie trestného činu exprezident v minulosti odmietol, videl za ním pomstu expremiéra a predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica.



Kiska tiež argumentoval tým, že obvinenie voči nemu vzniesol až tretí vyšetrovateľ po tom, ako dvaja nevideli spáchanie trestného činu. Fico v minulosti reagoval, že platí prezumpcia neviny a rozhodnúť majú súdy.