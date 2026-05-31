< sekcia Slovensko
Proces v kauze Donovaly a Báč má po pauze pokračovať v utorok
V celej kauze boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. mája (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica má v utorok (2. 6.) a stredu (3. 6.) po viac ako mesačnej pauze pokračovať proces v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š.
Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Obžalovaná Jana Š. ešte vlani na začiatku procesu urobila vyhlásenie o vine, takže v jej prípade sa vykonáva dokazovanie iba čo do výšky trestu. Na aprílovom hlavom pojednávaní sa vzdala práva na obhajobu.
Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer tri milióny eur.
V celej kauze boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.
Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Obžalovaná Jana Š. ešte vlani na začiatku procesu urobila vyhlásenie o vine, takže v jej prípade sa vykonáva dokazovanie iba čo do výšky trestu. Na aprílovom hlavom pojednávaní sa vzdala práva na obhajobu.
Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer tri milióny eur.
V celej kauze boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.