Verdikt v kauze Maják nádeje by mohol byť známy v októbri

Bratislava 27. apríla (TASR) - Verdikt v kauze Maják nádeje, kde čelí obžalobe exšéf TV Markíza Pavol R., by mohol byť známy v októbri. Na štvrtkovom pojednávaní to povedal predseda senátu Okresného súdu (OS) Bratislava I Michal Valent. Pavol R. čelí podozreniam zo spáchania pokračovacieho zločinu subvenčného podvodu. Vinu odmieta.



Hlavné pojednávanie pokračovalo vo štvrtok výsluchom znalkyne z odboru ekonómia a manažment. Po skončení výsluchu bolo odročené na 4. októbra. Vypovedať by mala svedkyňa, čítať by sa mali aj listiny. "Je predpoklad, že by mohlo dôjsť k skončeniu veci," povedal Valent.



Ako niekdajší riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje mal Pavol R. podľa obžaloby v roku 2015 použiť účelovo viazané finančné prostriedky na sociálnu pomoc vo výške 101.000 eur na financovanie muzikálu Rómeo a Júlia. Obžalovaný to považuje za lož.





Znalkyňa Dáša Koraušová vo štvrtok uviedla, že finančné prostriedky určené na sociálnu pomoc boli organizáciou použité aj na iný účel. Na toto podľa nej organizácia nebola oprávnená. Obžalovaný tvrdí, že nešlo o použitie viazaných finančných prostriedkov. Poukázal na časový nesúlad medzi uhradením nákladov na sociálnu pomoc a prijatím dotácií.



Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla v roku 2002 ako spoločný projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Azylové centrum sídlilo v budove na Karpatskej ulici v Bratislave. V polovici roka 2015 prevzal jej vedenie Pavol R., ktorý bol riaditeľom a štatutárom organizácie. Tá je od leta 2016 zrušená.



Exriaditeľ TV Markíza a bývalý minister hospodárstva Pavol R. bol už skôr právoplatne odsúdený v kauze falšovania televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Čelí aj obžalobe v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej.