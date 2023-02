Proces v kauze Mýtnik odročili, obhajca má zdravotné problémy

Banská Bystrica 1. februára (TASR) – Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, nemohol v stredu pokračovať v pojednávaní v kauze Mýtnik, v ktorej obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti čelí šesť osôb. Medzi nimi sú aj podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K. Dôvodom sú náhle zdravotné problémy Martina Pohoveja, obhajcu Martina B. Súd o tom informoval v utorok (31. 1.) večer a spolu s klientom žiadali odročenie procesu. ŠTS zrušil aj štvrtkové (2. 2.) pojednávanie.



"Myslím si o tom svoje. Moja prax a skúsenosť hovorí o tom, že substitúcie (zastúpenie) sa dávajú aj priamo na pojednávaní. Nemusí tam byť nejaký časový odstup, najmä medzi kolegami, ktorí kauzu poznajú," reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa. Súhlasí s predsedom senátu, že v tomto štádiu konania bude dôvodné ustanoviť aj náhradných obhajcov.



Na stredajšom pojednávaní mal pokračovať výsluch podnikateľa Michala S., ktorý sa začal už vlani v novembri. On, ako aj bývalý prezident finančnej správy František I., ktorý už vypovedal, boli tiež obvinení v tejto kauze. Rozhodli sa však spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a vypovedať.



"Svedok Michal S. klame. Jeho klamstvá by som hodnotil ako infantilné. Budeme preto trvať na znaleckom dokazovaní odborníkov z oblasti psychológie s cieľom posúdenia dôveryhodnosti a pravdovravnosti svedka. V psychológii platí priama úmera, čím prísnejší trest, tým väčšia tendencia kajúcnika klamať," konštatoval ešte pred začiatkom pojednávania Michal Mandzák, obhajca Jozefa B. a jeho syna. Na súd v stredu priviedol aj súdneho znalca Dušana Selka.



Podľa Repu by znalec mal posudzovať výpoveď ako celok a nielen časť z nej. Zdôraznil, že psychológ v novembri na pojednávaní nebol.



Obhajoba od začiatku procesu spochybňuje obžalobu, ktorá údajne skutkovo a právne nevymedzuje, v čom má spočívať trestnosť konania ich klientov. Tvrdia, že je nedôvodná, nesedia v nej fakty, čísla, sumy. Obžaloba sa týka piatich skutkov. V jednom prípade ide o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v ďalšom o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a v zostávajúcich skutkoch o zločin prijímania úplatku. Okrem Jozefa B., jeho syna a Radka K. obvineniu čelí aj Martin B., Milan G. a Miroslav S.