Proces v kauze objednávky vraždy novinára J. Kuciaka má pokračovať

Súdny proces s podnikateľom Marianom K. Foto: TASR - Ján Krošlák

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs.

Autor TASR
Pezinok 9. marca (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Výsluch by mal absolvovať obžalovaný Marian K. Začiatok hlavného pojednávania je naplánovaný na 8.30 h.

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR.

Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.
