Proces v kauze prípravy vraždy S. Klaus-Volzovej má začať v stredu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pavol R. si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Mikuláša Č. na jeseň 1997.

Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Odvolací proces s exšéfom TV Markíza a bývalým ministrom hospodárstva Pavlom R., ktorý sa týka kauzy prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej, má na Krajskom súde v Bratislave začať v stredu (24. 9.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.

Okrem Pavla R. čelia obžalobe Róbert L., považovaný za bosa skupiny sýkorovcov, ako aj niekdajší bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Č. a Miloš K. Mestský súd Bratislava I oslobodil v prípade v septembri 2023 všetkých štyroch obžalovaných. Prokurátor sa však proti rozhodnutiu súdu odvolal.

Pavol R. si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Mikuláša Č. na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Motívom Pavla R. na objednávku vraždy mal byť podľa obžaloby majetkový prospech a ovládnutie televízie.

Bývalý šéf Markízy bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek. Minulý týždeň ho právoplatne oslobodili spod obžaloby zo subvenčného podvodu v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.
