Proces v kauze vraždy bosa M. Sýkoru pre pandémiu zrušili

Bratislava 13. apríla (TASR) - Z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Okresný súd (OS) Bratislava I zrušil najbližší termín procesu v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997. Pojednávať sa malo pôvodne 22. apríla. TASR o tom v utorok informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



Aktuálne ešte súd musí vo veci vypočuť najmenej šesť svedkov a oboznámiť sa so znaleckými posudkami a listinnými dôkazmi, založenými v predmetnom spise.



Naposledy v septembri 2020 vypovedal pred súdom bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivan Lexa a aj bos bratislavskej skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák alias Piťo.



Okrem Ľuboša F., ktorý je považovaný za bosa nitrianskeho podsvetia, sú v prípade obžalovaní Marek L., Richard B. prezývaný Kofola a Milan M. Sýkoru mali podľa prokurátora obžalovaní zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu spolu s ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu.



Samotného Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou. Útočníci ho vzápätí 'dorazili' streľbou zo samopalu. Podľa obžaloby mu výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.