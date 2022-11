Proces v kauze vraždy bosa M. Sýkoru pokračuje výsluchmi svedkov

Bratislava 8. novembra (TASR) - Proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru pokračuje na Okresnom súde (OS) Bratislava I výsluchom svedkov. Obžalobe z vraždy čelí Ľuboš F., považovaný za bývalého bosa nitrianskeho podsvetia, a ďalší traja muži.



Svedok Róbert Vacula odpovedal najmä na otázky týkajúce sa iného svedka Róberta Tótha, ktorý v minulosti vypovedal, že o vražde Sýkoru mala vedieť Slovenská informačná služba. Z výkonu trestu odňatia slobody eskortovali na pojednávanie aj svedka Romana Mikoláška. Uviedol, že v roku 1996 dostal od Ľuboša F. ponuku na vraždu vyššie postaveného človeka z podsvetia. Obžalovaný Ľuboš F. odmietol, že by svedka v minulosti kontaktoval. Popoludní má absolvovať výsluch aj na doživotie odsúdený Miloš Uriga.



Okrem Ľuboša F. sú v prípade obžalovaní Marek L., Milan M. a Richard B., prezývaný tiež Kofola. Vinu odmietajú. Sýkoru mali zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu s ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po ktorých spadol na zem. Snažil sa brániť svojou zbraňou. Útočníci ho vzápätí usmrtili streľbou zo samopalu. Podľa obžaloby mu výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.



V júni 2021 v rámci iného prípadu Ľuboša F. zatiaľ neprávoplatne odsúdil Špecializovaný trestný súd na podmienečný trojročný trest odňatia slobody s päťročným odkladom. Podľa obžaloby mal byť súčasťou zločineckej skupiny pôsobiacej v Piešťanoch a okolí, tzv. piťovcov 2, ktorá sa zaoberala nelegálnym vymáhaním dlhov, vydieraním a poistnými podvodmi. Obžalobe čelí aj na OS v Leviciach za trestný čin lúpeže so zbraňou a obmedzovanie osobnej slobody. Za majetkovú trestnú činnosť je obžalovaný aj na OS Nitra.