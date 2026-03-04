Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi sa má začať v apríli

Na snímke čierna vlajka veje na jednej zo školských budov po útoku nožom na gymnáziu v meste Spišská Stará Ves (okres Kežmarok) vo štvrtok 16. januára 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, sa má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začať 13. apríla.

Pezinok 4. marca (TASR) - Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, sa má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať 13. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe rezortu spravodlivosti. Druhý termín pojednávania je vytýčený na 17. apríla. Obžalobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy, čelí Samuel S.

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

O ukončení vyšetrovania prípadu informovala polícia 30. decembra 2025 s tým, že vyšetrovateľ navrhol obžalovať obvineného. O podaní obžaloby prokurátorom Krajskej prokuratúry v Prešove na ŠTS informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka koncom januára.
