Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi pokračuje výsluchmi
Obžalovaný na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov.
Autor TASR
Pezinok 28. mája (TASR) - Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.
Svedkovia sa nachádzajú v priestoroch kežmarského pracoviska Okresného súdu Poprad. Predseda senátu ŠTS Milan Cisarik ozrejmil, že o obsahu ich výpovedí nie je možné v tomto štádiu trestného konania informovať. Médiá tak môžu prinášať informácie výlučne o tom, čo sa na hlavnom pojednávaní deje.
Obžalovaný na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil.
Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov s rozsahom 3830 strán a početných vecných dôkazov. Obsahuje aj 16 znaleckých dokazovaní.
