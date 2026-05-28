Štvrtok 28. máj 2026
Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi pokračuje výsluchmi

Na snímke obžalovaný Samuel S. prichádza v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na súdne pojednávanie vo veci vlaňajšieho útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vo štvrtok 28. mája 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Pezinok 28. mája (TASR) - Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

Svedkovia sa nachádzajú v priestoroch kežmarského pracoviska Okresného súdu Poprad. Predseda senátu ŠTS Milan Cisarik ozrejmil, že o obsahu ich výpovedí nie je možné v tomto štádiu trestného konania informovať. Médiá tak môžu prinášať informácie výlučne o tom, čo sa na hlavnom pojednávaní deje.

Obžalovaný na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil.

Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.

Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov s rozsahom 3830 strán a početných vecných dôkazov. Obsahuje aj 16 znaleckých dokazovaní.
