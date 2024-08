Producentka filmu Miki:Kroner chcel nakrútiť moderný film o 90. rokoch

Bratislava 6. augusta (TASR) - Skutočnými udalosťami zo života niekdajšieho bosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka je inšpirovaný film režiséra Jakuba Kronera Miki. Príbeh muža, ktorý vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín na Slovensku, nakrútil podľa scenára Mira Šifru. Film predstavili tvorcovia a herci na utorkovej novinárskej projekcii v Bratislave.



Podľa producentky Zuzany Mistríkovej bolo zámerom tvorcov priniesť atraktívny žánrový film, ktorý pritiahne do kina divákov, zvlášť z generácie, ktorá 90. roky nezažila. Nemyslí si, že snímka o hlave organizovaného zločinu "deväťdesiatok" jej hlavného hrdinu adoruje. "Vyznenie toho filmu je jednoznačné. Samozrejme, ak chceme rozprávať príbeh nejakého človeka, musíme ho predstaviť aj s jeho koreňmi a nejakým začiatkom," povedala pre TASR Mistríková. "Nemôžeme začať nakrúcať film s tým, že tento človek je od začiatku do konca sviňa, ktorá sa narodila s tým, že bude vraždiť ľudí," vysvetľuje producentka. "Prišlo nám dôležité ukazovať, akými malými krokmi sa človek môže dostať až k takto šialenému životnému príbehu," podotkla.







Tvorcom filmovej novinky sa podarilo uveriteľne vytvoriť svet 90. rokov pomocou masiek, kostýmov a lokácií. Zároveň použili súčasné obrazové rozprávanie, čo bolo rozhodujúce aj pre režiséra Jakuba Kronera. "Dokáže dobre pracovať s hercami a cítiť žáner, a to bolo niečo, čo sa mi zdalo, že stojí za to, aby sme takto veľký projekt spolu skúsili robiť, pretože som mala pocit, že keď ten príbeh bude rozprávať on, bude ho rozprávať moderne a tak, aby to komunikovalo so súčasným filmovým jazykom," poznamenala Mistríková. Jakub Kroner a jeho tím podľa jej slov od začiatku chcel nakrútiť moderný film o 90. rokoch. "Myslím, že sa mu to podarilo," dodala.







Milana Ondríka uvidia diváci v úlohe Mikiho Černáka. Jeho manželku hrá Rebeka Poláková, brata Michal Kubovčík. Pravú ruku mafiánskeho bosa si zahral Dušan Cinkota. Odkaz filmu Miki je podľa slov herca veľmi dôležitý. "Najmä ten, aby to mladých ľudí neinšpirovalo k niečomu podobnému. Aby takéto partie vedeli, že majú krátku životnosť, a že do tohto sveta sa to nehodí. Najmä, aby sa to nezopakovalo," uzavrel Cinkota.