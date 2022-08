Profesionálni vojaci by mohli mať vlastného ombudsmana, tvrdí vláda

Bratislava 24. augusta (TASR) - Profesionálni vojaci by mohli mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý v stredu schválila vláda.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) označil novelu za jeden z najdôležitejších zákonov rezortu obrany pre toto volebné obdobie. "Tento zákon sme pripravovali tak, že sme otvorili možnosť diskutovať o zákone so všetkými vojakmi. Dostali sme niekoľko stoviek pripomienok od vojakov, postupne sme ich v priebehu roka a pol implementovali do návrhu zákona," pripomenul. Okrem zriadenia postu vojenského ombudsmana podľa neho prináša viacero zmien pre stabilizáciu vojenského personálu a štátnej služby.



"Na vojenského ombudsmana sa môže obrátiť každý profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti niektorého zo subjektov (...) boli porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu," uvádza sa v návrhu zákona. Podnet by mohol podať aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil, a to do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.



Ombudsman by mal ministrovi každoročne predkladať správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Zverejniť ju má aj v komunikačných prostriedkoch Ministerstva obrany SR a médiách.



Funkciu vojenského ombudsmana by mal vykonávať občan Slovenskej republiky, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax najmenej desať rokov.



Podmienky prijatia profesionálnych vojakov do štátnej služby by sa mohli sprísniť. Za spoľahlivého by sa nemal považovať občan, ktorý bez povolenia slúžil v ozbrojených silách iného štátu alebo aktívne bojoval na území iného štátu v organizovanej ozbrojenej skupine, prípadne ju podporoval.



Zmenou zákona sa má tiež umožniť vymenovanie neúspešných študentov vojenskej vysokej školy do dočasnej štátnej služby a služby v hodnosti vojak. Novelizácia zahŕňa tiež zefektívnenie prijímacieho konania, nové možnosti udelenia odmien v rámci úpravy podmienok štátnej služby, ako aj skrátenie minimálnych dôb štátnej služby vo vybraných vojenských hodnostiach, teda rýchlejšie povyšovanie či zníženie veku pri povyšovaní.