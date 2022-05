Profesor Fath plávaním v Dunaji upozorňuje na čistotu vodného toku

Bratislava 7. mája (TASR) – Nemecký profesor Andreas Fath plávaním v Dunaji upozorňuje na čistotu tohto vodného toku. Doteraz preplával približne 800 kilometrov. K Čiernemu moru by mal doplávať v polovici júna. V sobotu ho v Bratislave privítal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



Dunaj každý deň do Čierneho mora vyplaví štyri tony plastového odpadu. "Veľmi dobre si na Slovensku uvedomujeme, aký máme poklad v podobe zásobární pitnej vody. Čistá pitná voda je pre nás dnes samozrejmosťou, no aby to tak aj ostalo, musíme ju chrániť," uviedol Budaj.



Slovenský úsek rieky Dunaj je dlhý 172 kilometrov a so svojimi prítokmi odvádza vodu z 96 percent územia Slovenska. Kvalita vody sa sleduje v pravidelných mesačných intervaloch, na území Bratislavy každé dva týždne. "Výsledky fyzikálno-chemických a chemických ukazovateľov neprekračujú limitné hodnoty a sú teda v súlade s požiadavkami na kvalitu vody," priblížila Jana Žjak z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Ďalej uviedla, že Budaj podpísal vo februári spolu s ostatnými rezortnými kolegami krajín, ktorými preteká Dunaj, Dunajskú deklaráciu. "V nej ministri svojím podpisom potvrdili záujem schváliť aktualizovaný Plán manažmentu povodia Dunaja a Plán manažmentu povodňových rizík. Zároveň sa zaviazali, že vynaložia maximálne úsilie na uskutočňovanie vnútroštátnych opatrení zameraných na vzájomnú spoluprácu pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja," ozrejmila Žjak.



Jedno z preventívnych opatrení proti zvyšovaniu odpadov aj v riekach je nedávno predstavená reforma nakladania so stavebným odpadom. Ďalším opatrením MŽP na znižovanie vzniku odpadu je zálohovanie plastových fliaš a plechoviek či zákaz jednorazových plastov.