Profesorka Kuželová: Často sa zbytočne používa veľké množstvo liekov

Bratislava 17. februára (TASR) – Veľmi často sa zbytočne používa veľké množstvo liekov, ktoré potom vedú k ich interakciám a nežiaducim účinkom. Pre TASR to uviedla profesorka Magdaléna Kuželová z Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Poukázala na to, že aj jeden liek môže spôsobiť nežiaduce účinky.



"Problémom je aj samotné užívanie, pretože starší pacienti majú mnohokrát problémy s otvorením liekoviek, s pochopením, ako ich užívať. Preto sme pripravili návrhy, ako tieto problémy riešiť. Je to napríklad používanie liekov v nižších dávkach. Pripravili sme aj zoznamy liekov, ktoré by mali starší pacienti užívať s opatrnosťou," povedala Kuželová, pričom uviedla, že tieto zoznamy sa v zahraničí bežne používajú, preto ich adaptovali na slovenské podmienky.



Ako ďalej priblížila, spolu s kolegami pripravili publikáciu zaoberajúcu sa bezpečnosťou farmakoterapie u pacientov s názvom Bezpečná farmakoterapia seniorov, ktorá je súčasťou kampane Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Vek nie je len číslo. Za dôležitú považuje aj tému liekov bez lekárskeho predpisu. "Z našich výskumov vyplynulo, že starší pacienti nevnímajú riziko týchto liekov a práve farmaceuti v lekárňach majú mať viacero vedomostí, aby vedeli v tomto smere usmerniť starších pacientov," povedala Kuželová, pričom sa nádeja, že projekt SLeK prispeje k zlepšeniu terapie starších pacientov aj ku skvalitneniu života.



Doplnila, že na fakulte dlhodobo realizujú výskum v oblasti tzv. potenciálne nevhodných liekov, ktoré by mali starší pacienti užívať s opatrnosťou. "Situácia je alarmujúca, a to nielen v domovoch dôchodcov, ale aj v nemocniciach. Máme aj údaje z lekárskych predpisov, z ktorých jasne vidíme, že v tejto oblasti je potrebné sa viac angažovať. Vidím tu práve veľké pôsobenie farmaceutov, ktorí pracujú v nemocniciach na pozíciách klinických farmaceutov," mieni.



Aby lieky starším ľuďom čo najviac pomohli, odporúča odborníčka pripraviť si nielen celý ich zoznam, ale aj zoznam všetkých výživových doplnkov, ktoré pacient užíva. Za rovnako dôležité považuje aj to, aby pacient vedel, ako ich má užívať. "Je dôležité, aby pacienti oznámili lekárovi aj farmaceutovi všetky lieky, výživové doplnky aj rastlinné produkty, pretože môžu reagovať s inými liekmi," tvrdí.



Lieky by mali ich užívajúci skladovať v originálnych obaloch. V prípade, že sa pacientovi točí hlava, má hnačky, zakopáva alebo má poruchy spánku, je potrebné tento stav konzultovať s lekárom alebo lekárnikom. Podľa odborníčky sa však nežiaduci účinok nemusí vždy prejaviť.



Za vhodné považuje aj zaobstarať si dávkovač liekov, aby mal senior prehľadne pripravené lieky na celý deň, prípadne aj na celý týždeň. Za nevhodné považuje svojvoľné dávkovanie či zmenu liekovej formy, ako otváranie a vysýpanie kapsúl či drvenie tabliet. Raz ročne je potrebné zvážiť kontrolu všetkých využívaných liekov a výživových doplnkov lekárom alebo lekárnikom. "Práve farmaceuti v lekárňach sú na to, aby mohli pacienti konzultovať liečbu. Farmaceuti môžu prípadne upozorniť lekárov na to, ktoré lieky by mali byť vynechané z terapie. Veľmi dôležité je, aby pacienti náhle neprerušili liečbu," prízvukovala odborníčka.



Poukázala aj na to, že seniori mávajú slabší zrak a nevedia si prečítať písomnú informáciu pre používateľov, preto by sa do liečby mali zapájať aj členovia rodiny. Ako dodala, najhoršie je, keď starší pacienti prestanú užívať lieky, pretože majú strach.