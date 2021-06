Vo veku 77 rokov zomrel novinár Ján Síleš

Archívna snímka - Pohľad na pracovisko redakcie ekonomického spravodajstva TASR v Bratislave. Foto: TASR TASR - Archív, Vladimír Benko

Bratislava 2. júna (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel 20. apríla novinár Ján Síleš. TASR o tom v stredu informovala smútiaca rodina.V tejto súvislosti TASR prináša profil Jána Síleša, ktorý dlhé roky svojej profesionálnej práce spojil s agentúrou.Ján Síleš sa narodil 19. októbra 1943 v Topoľčanoch. V rodnom meste chodil na základnú školu a ukončil aj gymnázium. Žurnalistiku vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.Novinársky začal pôsobiť v denníku Pravda, neskôr sa stal šéfredaktorom týždenníka Nedeľná pravda. Z tlačených periodík prešiel do Slovenskej televízie, kde viedol redakciu publicistiky a dokumentaristiky.Posledné profesionálne pôsobenie Jána Síleša bolo späté s tlačovou agentúrou. Do ČSTK na Slovensku so sídlom v Bratislave (od marca 1993 TASR) nastúpil v roku 1990 a pracoval v nej až do odchodu do dôchodku. Výrazne sa podieľal najmä na formovaní a rozvoji ekonomickej redakcie, na čele ktorej stál od októbra 1993. Súčasne pôsobil do roku 1996 aj ako zástupca šéfredaktora. Od januára 1999 bol redaktorom ekonomickej redakcie.Pracovný pomer v TASR ukončil 31. decembra 2010, ale aj po odchode do dôchodku s agentúrou až do roku 2019 externe spolupracoval.