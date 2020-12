Zomrel výtvarník a karikaturista Kazo Kanala

Bratislava 23. decembra (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel v utorok 22. decembra v Bratislave ilustrátor, tvorca animovaných filmov a prezident Slovenskej únie karikaturistov Kazo Kanala. TASR o tom informoval syn zosnulého Martin Kanala. V tejto súvislosti prináša TASR profil zosnulého umelca.





Slovenský výtvarník a karikaturista Kazo Kanala sa narodil 15. augusta 1946 v Šahách. Po ukončení strednej školy študoval na Fakulte architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Nástup normalizácie mu však pre jeho politické postoje znemožnil dokončiť školu a rovnako mal Kanala niekoľko rokov zakázané publikovať.



Do novembra 1989 vystriedal viacero profesií, pracoval ako technik Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, ale tiež ako kulisár, kurič, upratovač, pracovník pohrebnej služby či vrátnik alebo nočný strážnik. Jeho výtvarný talent, pre ktorý bola príznačná dokonalá kresliarska zručnosť a schopnosť karikatúrnej skratky, začal vo väčšej miere opäť získavať priestor na realizáciu v 80. rokoch 20. storočia, keď sa normalizačný tlak aspoň čiastočne zmiernil.



Po roku 1981 sa jeho výtvarné návrhy začali uplatňovať pri tvorbe večerníčkov. Po Novembri '89 opäť ako výtvarník kresleného filmu prispel svojimi návrhmi k snímke Papierová Kika a k štrnásťdielnemu seriálu pre deti Pod zelenou horičkou, ktorý vznikal v rokoch 1994 – 1996. Bol autorom dokopy 36 animovaných filmov.



Ako ilustrátor a karikaturista spolupracoval s viacerými časopismi a denníkmi. Venoval sa nielen časopiseckej, ale aj knižnej ilustrácii a tiež tvorbe reklamných spotov.



Bol zakladateľom aj prezidentom Slovenskej únie karikaturistov (SÚK) a slovenskej organizácie FECO (Európska federácia karikaturistických organizácií). Takisto bol členom Brazílskej asociácie karikaturistov. Jeho organizačná činnosť bola rovnako významná ako samotné výtvarné aktivity.



Od roku 1995 bol kurátorom mnohých výstav, napríklad Bratislava – Salón európskej karikatúry (1997, 1998, 1999). Vďaka aktivitám SÚK a jej predsedu Kaza Kanalu sa konalo množstvo výstav slovenských karikaturistov doma i v zahraničí. Napríklad v Prahe, v Sain Just le Martele vystavovali päťkrát, propagáciu slovenskej výtvarnej kultúry prezentovali karikaturisti aj v Mexico City, Guatemale, Ankare a Istanbule, v Osake, Regensburgu, Halle a v mnohých ďalších mestách sveta. Samostatne Kazo Kanala vystavoval v Prahe (napr. v Malostranskej besede), vo Viedni, Budapešti, Varšave, Berlíne, Mexico City, New Yorku či Ženeve.



V roku 2016 sa ako jeden z autorov zúčastnil na výstave Facing the Climate, na ktorej umelci zo Švédska, Rakúska a Slovenska prispeli k ochrane klímy a zlepšeniu životného prostredia. Po dlhšom čase v roku 2017 samostatne vystavoval v električkovej galérii Drink in Gallery Andy, kde prezentoval výber zo svojej tvorby. Získal desiatky najprestížnejších svetových ocenení. Je autorom niekoľkých knižných titulov, napríklad zborníka svojich výtvarných diel Svet podľa Kaza.



Známe boli aj jeho pravidelné kresliarske podujatia pre deti v nemocniciach a pre malých pacientov trpiacich s onkologickými ochoreniami. Na takzvané Kazove štvrtky pozýval do nemocnice osobnosti z umeleckého prostredia.



"Svojimi karikatúrami vytváral úsmevy po celom svete. Vždy hovoril - aj jedna linka stačí na to, aby si sa zastavil a zamyslel," uviedol pre TASR Martin Kanala, syn zosnulého výtvarníka.