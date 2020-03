Profily členov poslaneckého klubu Kotlebovci - ĽSNS

Bratislava 24. marca (TASR) - Strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) získala vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) 29. februára 2020 od voličov 7,97 percenta hlasov a obsadila 17 parlamentných kresiel.



TASR prináša profily poslancov NR SR, ktorí budú členmi poslaneckého klubu ĽSNS.







Ing. Mgr. Marian Kotleba - predseda poslaneckého klubu



Predseda ĽSNS Marian Kotleba sa narodil 7. apríla 1977, žije v Banskej Bystrici. Je bývalý stredoškolský pedagóg. V rokoch 2013 - 2017 bol županom Banskobystrického samosprávneho kraja. V parlamente ako poslanec pôsobí od roku 2016, kedy sa ĽSNS prvý raz dostala do NR SR. V prvom kole prezidentských volieb v roku 2019 získal 10,39 percenta hlasov a umiestnil sa na štvrtom mieste. V parlamentných voľbách 2020 získal 170.006 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







Ing. Martin Beluský, PhD. - podpredseda poslaneckého klubu



Martin Beluský sa narodil 17. apríla 1987, žije v Piešťanoch. Bol projektovým manažérom, riaditeľom župného úradu. V parlamente zastupoval ĽSNS aj v minulom volebnom období. Vo voľbách získal 30.316 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za Predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a za člena výboru NR SR pre financie a rozpočet.







Ondrej Ďurica



Ondrej Ďurica sa narodil 5. februára 1978, žije v Nitre. Vo voľbách získal 22.480 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, je tiež členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.







Mgr. Eduard Kočiš



Eduard Kočiš sa narodil 10. mája 1982, žije v Stropkove, je opatrovateľom v Dome detí Božieho Milosrdenstva v Stropkove. Vo voľbách získal 13.436 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR pre sociálne veci.







Bc. Marek Kotleba



Marek Kotleba sa narodil 10. apríla 1987, žije v Banskej Bystrici. Je športový tréner. Vo voľbách získal 10.141 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.







Peter Krupa



Peter Krupa sa narodil 2. októbra 1980, žije v Novej Dubnici. V parlamente zastupoval ĽSNS aj počas predošlého volebného obdobia. Vo voľbách 29. februára 2020 získal 1842 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR bol zvolený za člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Ing. et Ing. Filip Kuffa



Filip Kuffa sa narodil 3. októbra 1987, žije v Kežmarku. Je environmentalista. Je členom predsedníctva KDŽP-Aliancia za Slovensko. Vo voľbách kandidoval na kandidátke ĽSNS a získal 10.559 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







PhDr. Štefan Kuffa



Štefan Kuffa sa narodil 31. decembra 1961, žije v Kežmarku. Bol riaditeľom Hospicu Sv. Alžbety v Ľubici. V rokoch 2012 - 2016 bol poslancom NR SR za Obyčajných ľudí, po odchode z OĽaNO pôsobil aj v KDH. Je členom predsedníctva KDŽP-Aliancia za Slovensko. Vo voľbách kandidoval na kandidátke ĽSNS a získal 20.080 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Zahraničného výboru NR SR, je tiež náhradným členom Výboru NR SR pre európske záležitosti (namiesto Milana Mazureka).







Milan Mazurek



Milan Mazurek sa narodil 24. januára 1994, podnikal v odvetví maloobchodu. Poslancom NR SR bol aj v predošlom volebnom období (nastúpil namiesto Andreja Medveckého). Stratil však poslanecký mandát po tom, ako Najvyšší súd SR potvrdil 3. septembra 2019 rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici a uznal Mazureka za vinného z úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia. V tohtoročných voľbách získal 65.921 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre európske záležitosti a členom Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







Andrej Medvecký



Andrej Medvecký sa narodil 12. decembra 1987, žije v Tvrdošíne. Je živnostník. Do parlamentu bol zvolený aj vo voľbách v roku 2016, do parlamentu však nenastúpil pre trestné stíhanie, ktorému čelil. Vo voľbách vo februári 2020 získal 4923 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Zahraničného výboru NR SR.







Mgr. Stanislav Mizík



Stanislav Mizík sa narodil 11. novembra 1963, žije v Rovnom. Je učiteľ, poslancom NR SR bol aj v predošlom volebnom období. V tohoročných voľbách získal 7207 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Mgr. Rastislav Schlosár



Rastislav Schlosár sa narodil 28. mája 1984, žije v Bacúrove. Je podpredseda ĽSNS, bol zástupcom riaditeľa župného úradu. V parlamente pôsobil ako poslanec v rokoch 2016 - 2020. Vo voľbách 29. februára 2020 získal 25.189 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Mandátového a imunitného výboru NR SR a Ústavnoprávneho výboru NR SR.







PaeDDr. Miroslav Suja



Miroslav Suja sa narodil 7. apríla 1976, žije v Detve. V parlamentných voľbách kandidoval za ĽSNS z 15. miesta kandidátnej listiny, no za poslanca NR SR zvolený nebol. Do NR SR sa dostal ako náhradník namiesto Danice Mikovčákovej. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a za člena Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







Ing. Magdaléna Sulanová



Magdaléna Sulanová sa narodila 25. septembra 1952, žije v Bratislave, je konzultantka v marketingu a obchode. Získala 4887 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bola zvolená za členku Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a je tiež členkou Mandátového a imunitného výboru NR SR.







JUDr. Jozef Šimko



Jozef Šimko sa narodil 22. januára 1951. Od roku 2010 je primátorom Rimavskej Soboty a od roku 2013 poslancom krajského zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Vo voľbách získal 7491 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR bol zvolený za člena Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a za člena Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.







Ing. Mgr. Tomáš Taraba



Tomáš Taraba sa narodil 13. februára 1980, žije v Pezinku. Je predsedom politickej strany KDŽP-Aliancia za Slovensko. Kandidoval za ĽSNS. Získal 7670 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR bol zvolený za člena Výboru NR SR pre európske záležitosti a za člena Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.







MUDr. Miroslav Urban



Miroslav Urban sa narodil 1. mája 1973, je lekár, žije v Štiavničke. Získal vo voľbách 20.143 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca bol zvolený za člena Výboru NR SR pre zdravotníctvo.



Zdroj: www.nrsr.sk