Profily členov poslaneckého klubu OĽaNO

Bratislava 24. marca (TASR) – Zoskupenie hnutí a strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ) a Zmena zdola získalo 25,02 percenta vo voľbách do Národnej rady (NR) SR, ktoré sa konali 29. februára. V NR SR má 53 poslancov.



TASR prináša profily poslancov, ktorí sú členmi poslaneckého klubu OĽaNO.







Mgr. Michal Šipoš – predseda poslaneckého klubu



Michal Šipoš sa narodil 10. januára 1982, žije v Starej Ľubovni. Pôsobí ako miestny aktivista a člen o. z. Naša Ľubovňa. Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa roky angažuje v komunálnej politike, a tiež v boji proti hazardu. Osem rokov pôsobí v hnutí OĽaNO. Kandidoval na 5. mieste kandidátky, získal 12.550 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, náhradným členom Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Zity Pleštinskej) a členom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Mgr. et Mgr. Anna Andrejuvová



Anna Andrejuvová sa narodila 5. januára 1980, žije v Bratislave, je politologička a právnička. Vyrastala vo Svidníku a v Bardejove, vyštudovala politológiu a právo. Do tímu OĽaNO prišla z hnutia NOVA spolu s Gáborom Grendelom a Danielom Lipšicom. Pôsobí ako dobrovoľníčka Národného pochodu za život. Kandidovala na 15. priečke a získala 6034 hlasov. Poslanci NR SR ju zvolili za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru NR SR, pôsobí tiež v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a je členkou Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







Mgr. Martina Brisudová



Martina Brisudová sa narodila 30. mája 1974, žije v Poltári. V komunálnych voľbách v roku 2018 kandidovala ako nezávislá kandidátka a stala sa primátorkou Poltára. V parlamentných voľbách kandidovala zo 46. miesta, získala 1566 preferenčných hlasov a stala poslankyňou NR SR. Poslanci ju zvolili za členku Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Mgr. Jozef Bubnár



Jozef Bubnár sa narodil 29. januára 1987, žije vo Vranove nad Topľou. Je učiteľom angličtiny na humenskom gymnáziu a dlhoročne pôsobiacim umelcom. Kandidoval na 18. mieste kandidátky a získal 5052 hlasov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.







Peter Cseh



Peter Cseh sa narodil 6. júla 1983, žije v Dolnom Bare. Pôsobí ako protikorupčný a environmentálny aktivista. Viac ako šesť rokov podniká a tvorí vlastnú umeleckú keramiku, pracuje aj na pozícii pedagóga. Kandidoval s číslom 54, získal 1678 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







Mgr. Kristián Čekovský



Kristián Čekovský sa narodil 19. februára 1991, pracoval ako novinár. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začínal v Slovenskom rozhlase, neskôr pôsobil ako televízny reportér RTVS. Kandidoval na 10. mieste a získal 8018 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výbore NR SR pre kultúru a médiá.







Mgr. Martin Čepček



Martin Čepček sa narodil 24. novembra 1978 v Nitre. Bývalý učiteľ pôsobí od roku 2011 ako riaditeľ Cirkevného centra voľného času. Bol spoluorganizátor úspešnej petície proti hazardu v Nitre a tiež spoluorganizátor pochodov proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Vo voľbách kandidoval zo 43. miesta a získal 2387 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a náhradným členom Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Jaromíra Šíbla).







RNDr. Peter Dobeš



Peter Dobeš sa narodil 7. apríla 1957, žije v Rajeckých Tepliciach, je podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja. Štyri volebné obdobia bol primátorom kúpeľného mesta Rajecké Teplice. Vedie krajskú organizáciu cestovného ruchu – Žilinský turistický kraj, je spoluzakladateľom organizácie Áno pre život a Fórum života, ktorá združuje Pro life organizácie na Slovensku. Kandidoval na 34. mieste a získal 2912 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Mgr. Lucia Drábiková, PhD.



Lucia Drábiková sa narodila 12. júla 1977, žije v Piešťanoch. Je psychologička, pracuje ako riaditeľka pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch. Dlhodobo sa venuje poradenskej, prednáškovej a publikačnej činnosti. Ako aktivistka vystupovala proti likvidácii Letiska Piešťany. Je poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja. Kandidovala na 28. mieste kandidátky a získala 7928 preferenčných hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a vo Výbore NR SR pre sociálne veci.







Bc. Dominik Drdul



Dominik Drdul sa narodil 28. novembra 1997, žije v Trnave, je študent a aktivista za práva ťažko zdravotne postihnutých. Študuje 4. ročník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Od narodenia žije so zdravotným znevýhodnením, aj preto sa dlhodobo venuje obhajobe práv osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Kandidoval na 20. mieste kandidátky a získal 6334 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Ústavnoprávneho výboru NR SR.







Mgr. Gábor Grendel



Gábor Grendel sa narodil 15. júla 1980 v Bratislave, vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako redaktor pôsobil vo viacerých médiách vrátane Rádia Twist, televízií TA3 a Markíza. Bol hovorcom ministra vnútra Daniela Lipšica (2010-2012), pôsobil ako mestský poslanec v Bratislave. Poslancom NR SR za OĽaNO bol aj v predošlom volebnom období. V parlamentných voľbách 29. februára 2020 kandidoval zo 148. miesta kandidátky a získal 13.1866 preferenčných hlasov. Poslanci ho 20. marca zvolili za podpredsedu NR SR. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







PhDr. Juraj Gyimesi



Juraj Gyimesi sa narodil 24. augusta 1980, žije v Kráľovskom Chlmci. Je konzultantom v oblasti komunálneho práva a eurofondov. V rokoch 2008 až 2016 pôsobil ako prednosta mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch, venuje sa oblasti samosprávy. Kandidoval na 47. mieste kandidátky, získal 2370 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NRSR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







Róbert Halák



Róbert Halák sa narodil 4. septembra 1977, žije v Pezinku, je muzikálový herec a člen divadla Nová Scéna. Kandidoval na 37. pozícii a získal 2174 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a pôsobí tiež vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá.







PhDr. Katarína Hatráková



Katarína Hatráková sa narodila 13. decembra 1974, žije v Bratislave, pracuje ako psychologička. Medializovala závažné zistenia o zariadení Čistý deň. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a súkromnou manželskou a predmanželskou poradňou. Kandidovala na 38. mieste kandidátky a získala 3433 hlasov. Je členkou Výboru NR SR pre sociálne veci a Výboru NR SR pre zdravotníctvo.







Mgr. PhDr. Ján Herák



Ján Herák sa narodil 1. marca 1988, žije v Považskej Bystrici, je vysokoškolský učiteľ a aktivista v sociálnej oblasti – je štatutárom občianskeho združenia Fantázia detí. Organizuje vzdelávacie aktivity a semináre pre rizikové skupiny spoločnosti, ako sú deti, mládež, rodiny so slabším sociálnym zázemím a mladí dospelí z detských domovov. Kandidoval na 31. mieste a získal 5092 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a výboru NR SR pre sociálne veci.







prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH



Eva Horváthová sa narodila 29. decembra 1974, žije v Bratislave, je lekárkou a vysokoškolskou pedagogičkou. Ako lekárka pôsobila v Afrike, kde sa vracala na kratšie obdobia. Pracuje ako alergologička v jednom z najväčších alergocentier vo Viedni a zároveň prednáša na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Kandidovala na 12. mieste kandidátky a získala 13.011 preferenčných hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo.







Mgr. Igor Hus



Igor Hus sa narodil 22. novembra 1968, žije v Turčianskych Tepliciach. Druhé volebné obdobie je primátorom tohto mesta. V minulosti pôsobil ako policajt na rôznych pozíciách a funkciách v rámci policajného zboru. Kandidoval na 39. pozícii kandidátky a získal 2482 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







Mgr. Rastislav Jílek



Rastislav Jílek sa narodil 18. marca 1977, žije v Trebišove. Vyštudoval verejnú správu, je konateľom. Kandidoval na 55. mieste kandidátky a získal 1522 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre hospodárskej záležitosti a v Zahraničnom výbore NR SR.







Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH



Monika Kavecká sa narodila 11. apríla 1970, žije v obci Kunerad v Žilinskom kraji a pôsobí tu vo funkcii starostky. Je tiež poslankyňou Žilinského samosprávneho kraja. V zdravotníctve aktívne strávila 23 rokov, je predsedníčkou Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Kandidovala na 23. mieste kandidátky a získala 10.085 hlasov. Je členkou Mandátového a imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre zdravotníctvo.







Ján Kerekréti



Ján Kerekréti sa narodil 25. októbra 1943, žije v Bratislave, je generálnym sekretárom Slovenskej evanjelickej aliancie. Za komunistického režimu musel z politických dôvodov vyštudovať strednú priemyselnú školu, pracoval ako rušňovodič. Svoj život zasvätil Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, kde 44 rokov pracoval na Generálnom biskupskom úrade. Kandidoval na 22. mieste kandidátky, získal 1788 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre sociálne veci.







Sebastián Kozarec



Sebastián Kozarec sa narodil 20. augusta 1997, žije v Dechticiach, je živnostník, študent, pracuje v organizačnom tíme hnutia OĽaNO. Kandidoval z 51. miesta kandidátky, získal 1058 hlasov. Je členom Mandátového a imunitného výboru NR SR a členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







Mgr. Monika Kozelová



Monika Kozelová sa narodila 24. marca 1961, žije v Bratislave, je dramaturgička, textárka a občianska aktivistka. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, zakladala občiansku iniciatívu SOS Bratislavský hrad a Slovenskú alianciu ochrancov zvierat. Bola nominovaná na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia. Kandidovala na 27. mieste kandidátky a získala 2976 hlasov. Je členkou Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Mgr. Peter Kremský



Peter Kremský sa narodil 14. júla 1968, žije v Pezinku. Je ekonomický analytik a živnostník, pracoval ako novinár. Pôsobil ako výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska. Kandidoval na 17. mieste kandidátky a získal 5756 preferenčných hlasov. Poslanci ho zvolili za predsedu Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, je tiež členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet.







Ján Krošlák



Ján Krošlák sa narodil 17. októbra 1974 v Bratislave. Bývalý profesionálny tenista kandidoval vo voľbách zo 40 miesta, získal 2428 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







PhDr. Juraj Krúpa



Juraj Krúpa sa narodil 28. decembra 1976. Pracoval na Ministerstve obrany SR a v Stálej delegácii SR pri NATO, potom pôsobil ako riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku. Vo voľbách kandidoval zo 45. miesta, získal 1864 preferenčných hlasov. Je predsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť, je tiež členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.







Karol Kučera



Karol Kučera sa narodil 4. marca 1974, žije v Bratislave, je tenista a tenisový tréner. V roku 1998 sa dostal na 6. miesto vo dvojhre vo svetovom tenisovom rebríčku ATP. Od svojich 35. rokov sa začal venovať trénerskej činnosti. Pôsobí ako šéftréner Národného tenisového centra v Bratislave. Bol trénerom reprezentácie a Davis Cupu. Kandidoval na 6. mieste kandidátky a získal 14.916 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a náhradným členom Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Tomáša Šudíka).







Milan Kuriak



Milan Kuriak sa narodila 31. júla 1970, žije v Tvrdošíne, pracuje tu ako správca horskej chaty. Dve volebné obdobia pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva. Kandidoval na 36. mieste kandidátky, získala 4836 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre financie a rozpočet.







Mgr. Peter Liba



Peter Liba sa narodil 1. októbra 1980, žije v Košiciach, je teológ. Niekoľko rokov pracoval v medzinárodnej IT firme, venuje sa dobrovoľníctvu v oblasti práce s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia. Je poslancom mestskej časti Košice-Západ a poslancom mesta Košice. Kandidoval na 24. mieste, získal 7360 hlasov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.







Mgr. Jana Majorová Garstková



Jana Majorová Garstková sa narodila 24. júna 1981, žije v Kežmarku. Je riadiaca pracovníčka, spoluautorka niekoľkých publikácií a propagačných brožúr zameraných na kultúru, históriu a rozvoj regiónu. Už druhé volebné obdobie pôsobí ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Kežmarku. V parlamentných voľbách kandidovala na 32. mieste a získala 5134 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a vo Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Mgr. Radovan Marcinčin



Radovan Marcinčin sa narodil 28. apríla 1970, žije v Spišskej Novej Vsi. Pracuje ako učiteľ náboženstva a etiky, je aktívny v komunálnej politike. Kandidoval na 47. mieste kandidátky a získal 2418 hlasov. Pôsobí ako člen Ústavnoprávneho výboru NR SR







Ing. Anna Mierna



Anna Mierna sa narodila 27. júna 1965, žije v Skalici, kde zastáva funkciu primátorky mesta. Pôsobila ako riaditeľka odboru financií na Trnavskej župe a tiež ako predsedníčka predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany. Kandidovala na 33. mieste kandidátky, získala 3140 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet a je náhradnou členkou Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Anny Záborskej).







PaedDr. Ing. Marcel Mihalik



Marcel Mihalik sa narodil 13. apríla 1965. Náčelník mestskej polície v Piešťanoch a predseda obecných a mestských polícií kandidoval zo 42. miesta a získal 2930 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







Erik Ňarjaš



Erik Ňarjaš sa narodil 28. mája 1985, žije v Slivníku. Je podnikateľ, tanečník a filantrop podporujúci charitatívne projekty. Desať rokov pôsobí vo vedúcich pozíciách finančných inštitúcií, riadil globálnu online banku. Získal titul majstra sveta v spoločenských tancoch v kategórii PROAM. Neskôr bol trénerom a tanečníkom v televíznej šou Let’s Dance. Kandidoval na 14. mieste a získal 5532 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet.







Richard Nemec



Richard Nemec sa narodil 3. mája 1972, žije v Bratislave. Je 220-násobným československým a slovenským reprezentantom vo volejbale, pracuje ako kondičný tréner a tréner volejbalu. Kandidoval na 50. mieste kandidátky, získal 2917 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a členom Zahraničného výboru NR SR.







Ing. arch. Zita Pleštinská



Zita Pleštinská sa narodila 13. júna 1961, žije v Chmeľnici. Pochádza z Nitry, od roku 2014 je v Chmeľnici starostkou obce, súčasne je poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja. Od roku 1991 pôsobila v KDH, neskôr vstúpila do Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu. Zastávala viacero pozícií v štátnej správe, v rokoch 2004-2009 bola poslankyňou Európskeho parlamentu. Vo voľbách do NR SR kandidovala na 19. mieste kandidátky a získala 3558 hlasov. Je členkou Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Mgr. Peter Pollák



Peter Pollák sa narodil 25. júna 1991, žije v Levoči. Pracoval na stavbách, venoval sa dobrovoľníckym prácam a neskôr zastával manažérske pozície. Kandidoval na 30. mieste kandidátky a získal 20.329 prednostných hlasov. Pôsobí ako člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, je tiež členom Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







Milan Potocký



Milan Potocký sa narodil 27. januára 1976, žije v Michalovciach, je redaktor a občiansky aktivista. Za hnutie OĽaNO je poslancom mestského zastupiteľstva v Michalovciach a krajským poslancom Košického samosprávneho kraja. Kandidoval na 11. mieste, získa 8660 hlasov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Mgr. Jozef Pročko



Jozef Pročko sa narodil 13. marca 1965, je slovenský komik, zabávač, herec, moderátor a režisér, žije v Haliči. Je riaditeľom neziskovej organizácie Jožo Pročko Deťom, ktorá sa venuje charite. V roku 2003 vybudoval v Haliči kultúrno-spoločenské centrum Zbrojnica a zriadil historické múzeum. Kandidoval na 7. mieste kandidátky a získal 74.866 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a tiež členom Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Anna Remiášová



Anna Remiášová sa narodila 2. júna 1949, je matkou Róberta Remiáša zavraždeného v spojitosti s kauzou únosu Michala Kováča mladšieho. Je občianskou aktivistkou a kandidovala za hnutie OĽaNO na 9. mieste. Získala 25.319 hlasov. Pôsobí v Mandátovom a imunitnom výbore NR SR a vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







Mgr. Andrej Stančík



Andrej Stančík sa narodil 1. júna 1995, žije v Piešťanoch. Je doktorand na Masarykovej Univerzite v Brne a zároveň je predsedom Občiansko-demokratickej mládeže v Piešťanoch. Do mládežníckej politiky vstúpil už ako 15-ročný. Kandidoval zo 41. miesta a získal 3428 hlasov. Zatiaľ nezložil poslanecký sľub, ospravedlnil sa z dôvodu dodržiavania povinnej karantény po návrate zo zahraničia.







RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.



Ján Szőllős sa narodil 16. mája 1965, žije v Bernolákove, je teológ a geograf. Je pastorom cirkevného zboru. Kandidoval na 25. mieste kandidátky, získal 3061 hlasov. Pôsobí ako člen Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je tiež vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







Mgr. Marek Šefčík



Marek Šefčík sa narodil 20. júna 1978, žije v Skalici. Je pedagógom, už 18. rok sa venuje práci s mládežou. Píše blogy, je šéfredaktorom časopisov Kvapka a Slobodný Holíč, bol spoluorganizátorom a moderátorom zhromaždení Za slušné Slovensko v Skalici. Je aktívnym poslancom Mestského zastupiteľstva v Holíči. Kandidoval na 48. mieste kandidátky, získal 3917 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.







RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.



Jaromír Šíbl sa narodil 29. apríla 1962, žije v Bratislave. Profesionálne sa venuje ochrane prírody. Založil niekoľko ochranárskych organizácií, vyškolil desiatky ochranárov a ochranárok, prispel k záchrane mnohých vzácnych lokalít, chránených území, mokradí, rastlín a živočíchov. Kandidoval na 26. mieste a získal 2861 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre európske záležitosti a vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







PaedDr. Mária Šofranko



Mária Šofranko sa narodila 30. júna 1970, žije v Spišskej Novej Vsi. Je pedagogička a občianska aktivistka, svoj profesijný život zasvätila práci s deťmi a mládežou. Viac ako dvadsať rokov pracovala v školách a školských zariadeniach ako pedagóg i vedúci pracovník. Kandidovala z prvého miesta kandidátky OĽaNO a získala 95.683 hlasov. Zatiaľ nezložila poslanecký sľub, ospravedlnila sa pre dlhodobé zdravotné problémy.







Tomáš Šudík



Tomáš Šudík sa narodil 27. februára 1996, žije v Humennom. Je občiansky aktivista, študent a podnikateľ, pôsobí ako komunálny poslanec. Spolupracuje so Slobodou zvierat, charitou a mládežníckymi organizáciami, venuje sa dobrovoľníctvu. Spoluorganizoval protesty Za slušné Slovensko v Humennom. Kandidoval za 21. pozície a získal 5146 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre európske záležitosti a vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







Bc. Romana Tabák



Romana Tabák sa narodila 7. mája 1991, žije v Bratislave. Študovala v New Yorku a Británii, je profesionálna tenistka. Kandidovala na 44. mieste získala 3855 hlasov. Je členka Výboru NR SR pre európske záležitosti a Zahraničného výboru NR SR.







Vojtech Tóth, MBA



Vojtech Tóth sa narodil 7. novembra 1980, žije v Košiciach. Je riaditeľom neziskovej organizácie RECEM, ktorá sa venuje najmä práci s mládežou a podpore neformálneho vzdelávania a školenia. Je komunálny aktivista, od roku 2010 aj poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Kandidoval z 52. miesta kandidátky a získal 1959 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.







Mgr. Jarmila Vaňová



Jarmila Vaňová sa narodila 8. mája 1965, žije v Ďurkove v okrese Košice, zameriava sa na problematiku Rómov. Najskôr sa 15 rokov venovala žurnalistike, dnes pracuje ako terénna sociálna pracovníčka na košickom sídlisku Luník IX. Učí na strednej škole rómsky jazyk a rómske reálie, prekladá do rómskeho jazyka a tlmočí. Je poslankyňou obecného zastupiteľstva v obci Ďurkov. Kandidovala na 35. mieste kandidátky, získala 6828 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a je náhradnou členkou Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Romany Tabák).







Mgr. Richard Vašečka



Richard Vašečka sa narodil 3. novembra 1973, žije vo Svederníku. Pôsobil ako učiteľ katolíckeho náboženstva na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline. V rokoch 1992 – 1997 navštevoval Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu. Od roku 2012 pôsobil ako poslanec NR SR za OĽaNO. Vo februári 2018 z hnutia odišiel a vstúpil do KDH. Po roku spolu s Annou Záborskou a Branislavom Škripekom vstúpili do Kresťanskej únie. Vo voľbách v roku 2020 kandidoval na 141. mieste kandidátky, získal 28.068 hlasov. Poslanci NR SR ho zvolili za predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, je tiež členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







JUDr. Milan Vetrák, PhD.



Milan Vetrák sa narodil 3. marca 1975, žije v Bratislave. Je právnik, protikorupčný aktivista a komunálny poslanec. Pôsobil v právnych agentúrach viacerých európskych inštitúcií. Prešiel viacerými manažérskymi pozíciami v štátnej správe. S hnutím OĽaNO spolupracuje takmer osem rokov ako vedúci jeho legislatívneho a právneho tímu a bol tieňovým ministrom spravodlivosti. Kandidoval na 16. mieste kandidátky, získal 8946 hlasov. Poslanci NR SR ho zvolili 20. marca 2020 za predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR, pôsobí tiež v Zahraničnom výbore NR SR o vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.







PaedDr. Peter Vons



Peter Vons sa narodil 23. apríla 1958, žije v Martine, podniká už 28 rokov v oblasti fitness. Je zakladateľom naturálnej kulturistiky na Slovensku. Pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Martine a poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Kandidoval na 29. priečke kandidátky a získal 6619 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru NR SR pre hospodárskej záležitosti.







MUDr. Anna Záborská



Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948. Je lekárkou so špecializáciou na detskú otorinolaryngológiu. Od roku 1993 pôsobila v KDH, v rokoch 1998-2004 bola poslankyňou NR SR. Od roku 2004 do roku 2019 počas troch volebných období pôsobila ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2019 odišla z KDH. Je predsedníčkou strany Kresťanská únia, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, spoluzakladateľka Fóra života. Kandidovala na 4. mieste spoločnej kandidátky hnutí a strán OĽaNO, NOVA, KÚ a Zmena zdola, získala 36.472 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre európske záležitosti a vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo.







Vladimír Zajačik



Vladimír Zajačik sa narodil 5. decembra 1948. Je dôchodca, ústredný manažér strany Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, žije v Rejdovej. Aktívne sa zúčastnil udalostí v Novembri '89, neskôr z politiky odišiel a venoval sa podnikaniu. Stal sa asistentom poslanca NR SR Jána Budaja, na kongrese Zmeny zdola sa stal ústredným manažérom strany a vykonáva túto funkciu dodnes. Kandidoval na 53. mieste kandidátky a získal 1036 hlasov. Je členom Mandátového a imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







