Profily členov poslaneckého klubu SaS

Bratislava 24. marca (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) získala vo voľbách do Národnej rady (NR) SR 29. februára od voličov 6,22 percenta hlasov a bude mať v NR SR 13 poslancov.



TASR prináša profily poslancov, ktorí budú členmi poslaneckého klubu SaS.







RNDr. Anna Zemanová, predsedníčka klubu SaS



Anna Zemanová sa narodila 12. septembra 1959 v Topoľčanoch, jej bydliskom je Bratislava. Vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PrF UK) inžiniersku geológiu, hydrogeológiu a geofyziku. Pracovala na PrF UK ako asistentka na katedre inžinierskej geológie. Od roku 2009 je poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V SaS pôsobí od roku 2009 ako tímlíderka pre životné prostredie, v NR SR je od roku 2016. Vo voľbách 29. februára získala 7798 prednostných hlasov voličov. Je členkou Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a náhradnou členkou Výboru NR SR pre európske záležitosti (namiesto Petra Osuského).







Jana Cigániková



Jana Cigániková sa narodila sa 15. septembra 1983 v Bratislave, kde má aj bydlisko. Pracovala ako obchodná zástupkyňa v Slovenskej legálnej metrológii (2007 - 2008), ako finančná poradkyňa, v rokoch 2013 - 2017 bola poslankyňou v zastupiteľstve BSK. Poslankyňou NR SR za SaS bola aj v predchádzajúcom volebnom období (2016 - 2020). Vo voľbách do NR SR získala 28.773 platných prednostných hlasov voličov. Poslanci NR SR ju 20. marca zvolili za predsedníčku Výboru NR SR pre zdravotníctvo.







RNDr. Ing. Marián Viskupič



Marián Viskupič sa narodil 18. októbra 1977, bydlisko má v obci Šúrovce. Vyštudoval prírodné vedy a podnikový manažment. Prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami v súkromnom sektore aj vedúcimi funkciami vo verejnej správe. Pôsobil ako župný poslanec v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Zastával posty generálneho riaditeľa sekcie majetku a infraštruktúry na Ministerstve obrany SR, riadil úrad BSK. Poslancom bol aj v minulom volebnom období. Vo voľbách do NR SR získal 7162 prednostných hlasov voličov. Poslanci NR SR ho 20. marca zvolili za predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet.







JUDr. Alojz Baránik



Alojz Baránik sa narodil 13. júna 1954, jeho bydliskom je Bratislava. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1972 - 1973) a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973 - 1977). Od roku 1998 je advokátom, konateľom a spoločníkom advokátskej kancelárie. V rokoch 2016 - 2020 bol poslancom NR SR. Vo voľbách do NR SR získal 12.615 prednostných hlasov voličov. Je členom Mandátového a imunitného výboru NR SR a členom Ústavnoprávneho výboru NR SR.







Mgr. Ing. Peter Cmorej



Peter Cmorej sa narodil 29. augusta 1983, bydlisko má v Bratislave. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) a ekonómiu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity (OF EU) v Bratislave. Je spoluzakladateľom a spolumajiteľom webových portálov orientovaných na finančné poradenstvo a investovanie. Je poslancom za miestnu časť Bratislava-Petržalka (od roku 2014) a poslancom mesta Bratislava (od 2018). Vo voľbách do NR SR získal 7508 prednostných hlasov voličov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a členom Výboru NR SR pre sociálne veci.







Mgr. Ondrej Dostál



Ondrej Dostál sa narodil 5. apríla 1971 v Bratilave, kde má aj bydlisko. Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 bol redaktorom denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. V júni 2010 bol zvolený za poslanca NR SR na kandidátke strany Most-Híd, preto ukončil pôsobenie v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika na poste riaditeľa. Od roku 2012 je predsedom Občianskej konzervatívnej strany. Bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Bratislave (2014 - 2018). V marci 2016 bol zvolený za poslanca NR SR na kandidátke SaS. Na nej sa uchádzal o hlasy voličov aj tohto roku. Získal 18.473 prednostných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a tiež Ústavnoprávneho výboru NR SR.







Ing. Roman Foltin PhD.



Roman Foltin sa narodil 1. januára 1966, jeho bydliskom je Bratislava. Vyštudoval ekonomiku v Prahe, tretí stupeň vysokoškolského vzdelania získal v Bratislave. Vo voľbách do NR SR získal 1238 prednostných hlasov voličov. Je členom Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Ing. Jarmila Halgašová



Jarmila Halgašová sa narodila 23. apríla 1963, bydlisko má v Bratislave. Po štúdiách na Chemicko-technologickej fakulte sa profesionálne venovala potravinárskej výrobe. Zastávala funkciu štátnej radkyne na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Riaditeľkou Potravinárskej komory Slovenska bola 12 rokov, šesť rokov viedla certifikačné oddelenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie. V októbri 2017 vstúpila na kandidátke SaS do politiky ako tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo. Vo voľbách 29. februára získala 5740 prednostných hlasov voličov. Je členkou Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a tiež náhradnou členkou Výboru NR SR pre európske záležitosti.







Ing. Radovan Kazda



Radovan Kazda sa narodil 9. februára 1972, bydlisko má v Bratislave. Vyštudoval krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Založil vydavateľstvo spravodajských a informačných periodík a portálov o odpadovom hospodárstve, energiách a vodnom hospodárstve. Vo voľbách do NR SR získal 1821 prednostných hlasov voličov. NR SR zvolila Radovana Kazdu za člena Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.







Ing. Milan Laurenčík



Milan Laurenčík sa narodil 23. septembra 1958 v Žiline, bydlisko má v Terchovej. Študoval na strojníckej a elektrotechnickej fakulte. Pôsobil ako technik výpočtovej techniky, neskôr ako výskumno-vývojový pracovník. Po roku 1989 podnikal v oblasti počítačových sietí. Od roku 2018 je poslancom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Poslancom NR SR za SaS bol už v rokoch 2010 - 2012 a 2016 - 2020. Vo voľbách 29. februára získal 1245 prednostných hlasov voličov. Poslanci 24. marca zvolili Milana Laurenčíka za podpredsedu NR SR. Je členom Zahraničného výboru NR SR a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.







MUDr. Peter Osuský, Csc.



Peter Osuský sa narodil 11. októbra 1953 v Bratislave. Vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (1972 - 1977). Je vysokoškolský pedagóg a lekár, bol prodekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v Demokratickej strane (DS) a v Občianskej konzervatívnej strane (OKS), od roku 2012 je člen SaS. Vo voľbách 29. februára sa stal poslancom už piatykrát, získal 12.477 prednostných hlasov voličov. Je členom Výboru NR SR pre európske záležitosti a členom Zahraničného výboru NR SR.







Ing. Radovan Sloboda



Radovan Sloboda sa narodil 1. januára 1966, bydlisko má v Banskej Bystrici. Vyštudoval ekonómiu v Prahe, venuje sa športovej problematike. V Banskej Bystrici je predsedom tenisového klubu, členom Rady Slovenského tenisového zväzu (STZ). Je krajským predsedom SaS v Banskej Bystrici. Vo voľbách získal 1863 prednostných hlasov. Je člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.







Ing. Miroslav Žiak



Miroslav Žiak sa narodil 27. novembra 1987 v Prievidzi, tam má aj bydlisko. Vyštudoval bezpečnosť a kontrolu potravín na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre, v súčasnosti je expertom na potravinárstvo v SaS. Je poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Vo voľbách do NR SR získal 3635 prednostných hlasov voličov. Je členom Výboru NR SR pre európske záležitosti.











Zdroje: www.strana-sas.sk, www.nrsr.sk, www.oks.sk, www.volbysr.sk