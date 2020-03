Profily členov poslaneckého klubu Sme rodina

Bratislava 24. marca (TASR) - Hnutie Sme rodina získalo vo voľbách do Národnej rady (NR) SR 29. februára 8,24 percenta hlasov. V NR SR má 17 poslancov.



TASR prináša profily poslancov, ktorí sú členmi poslaneckého klubu Sme rodina.







Mgr. Peter Pčolinský - predseda klubu



Peter Pčolinský sa narodil 6. apríla 1982 vo Vranove nad Topľou. Absolvoval Fakultu manažmentu Univerzity Komenského. Poslancom NR SR je od roku 2016. Bol členom a neskôr podpredsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Zviditeľnil sa ako organizátor protestov Gorila. Kandidoval za hnutie Sme rodina na štvrtom mieste kandidátky, získal 27.216 preferenčných hlasov. Dňa 20. marca ho poslanci NR SR zvolili za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.







Mgr. Jozef Lukáč - podpredseda klubu



Jozef Lukáč sa narodil 26. januára 1974 v Prešove. Študoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. V roku 2016 sa stal poslancom NR SR za OĽaNO. V júni 2019 odišiel z klubu Obyčajných ľudí a v septembri toho istého roku vstúpil do hnutia Sme rodina. Pôsobí v jeho štruktúrach v Prešovskom kraji, kde zastáva aj funkciu podpredsedu samosprávneho kraja. Kandidoval na ôsmom mieste kandidátky, získal 3583 preferenčných hlasov. Dňa 20. marca ho poslanci NR SR zvolili za predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







JUDr. Bc. Miloš Svrček, PhD. LL.M. - podpredseda klubu



Miloš Svrček sa narodil 3. júna 1983. Je právnik a generálny manažér hnutia Sme rodina. Kandidoval na 13. mieste kandidátky, získal 4712 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a členom Ústavnoprávneho výboru NR SR.







Ing. Martin Borguľa



Martin Borguľa sa narodil 9. septembra 1977 v Bratislave. Vyštudoval hospodársku politiku na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity. Ekonóm a podnikateľ bol poslancom bratislavskej mestskej časti Staré Mesto za Smer-SD a poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. Kandidoval za hnutie Sme rodina na desiatom mieste kandidátky, získal 2578 preferenčných hlasov. Je člen Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo.







Ing. Ľudovít Goga



Ľudovít Goga sa narodil 5. februára 1969 v Bratislave. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Venoval sa podnikaniu. Poslancom NR SR za Sme rodina bol aj v minulom volebnom období. Pôsobil ako vedúci pracovnej skupiny pre medzinárodné vzťahy hnutia Sme rodina. Kandidoval na piatom mieste kandidátky, získal 5135 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre európske záležitosti.







JUDr. Petra Hajšelová



Petra Hajšelová sa narodila 20. novembra 1982 v Žiari nad Hronom. Študovala na Fakulte práva Janka Jesenského. Špecializuje sa na oblasť rodinného práva. Pôsobí ako mestská poslankyňa v Prievidzi. Kandidovala za hnutie Sme rodina na 14. mieste kandidátky, získala 6297 preferenčných hlasov. Je členkou Mandátového a imunitného výboru NR SR a členkou Ústavnoprávneho výboru NR SR.







Ing. Jozef Hlinka



Jozef Hlinka sa narodil 14. júna 1963. Je živnostník. Kandidoval za hnutie Sme rodina na 17. mieste kandidátky, získal 2518 preferenčných hlasov. Dňa 24. marca ho poslanci NR SR zvolili člena Výboru NR SR pre financie a rozpočet.







Mgr. Eva Hudecová



Eva Hudecová sa narodila 16. augusta 1989. Je politologička. Absolvovala štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na katedre politológie a európskych štúdií. Kandidovala za hnutie Sme rodina na 18. mieste kandidátky, získala 4999 preferenčných hlasov. Dňa 24. marca ju poslanci NR SR zvolili za členku Výboru NR SR pre európske záležitosti.







MVDr. Jaroslav Karahuta



Jaroslav Karahuta sa narodil 15. mája 1961 vo Vyšnej Šebastovej. Absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach je aj odborníkom na potravinárstvo a riaditeľom spoločnosti. Kandidoval na 16. mieste kandidátky, získal 2866 preferenčných hlasov. Dňa 20. marca ho poslanci zvolili za predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







Ing. Igor Kašper



Igor Kašper sa narodil 28. februára 1980 v Banskej Bystrici. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Pôsobil ako manažér, ekonóm a bankár. Kandidoval za hnutie Sme rodina na 15. mieste kandidátky získal 5309 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.







Mgr. Boris Kollár



Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa narodil 14. augusta 1965 v Bratislave. Študoval na Gymnáziu Alexandra Markuša v Bratislave, v rokoch 2010 – 2015 absolvoval vysokoškolské štúdium na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Venoval sa podnikaniu, v roku 1999 sa stal majiteľom rozhlasovej stanice Fun rádio. Ako predseda hnutia Sme rodina kandidoval do NR SR aj v roku 2016 a stal sa poslancom NR SR. Vo voľbách 29. februára bol Boris Kollár jednotkou na kandidátke a získal 171.377 hlasov. V piatok 20. marca ho poslanci zvolili za predsedu NR SR, v tajnej voľbe získal 106 hlasov.







PhDr. Ľuboš Krajčír



Ľuboš Krajčír sa narodil 2. septembra 1986. Vyštudoval Vysokú školu Danubius, fakultu verejná politika a verejná správa a Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Je zástupca starostu Miestneho úradu Mestská časť Bratislava-Dúbravka. Kandidoval za hnutie Sme rodina na 11. mieste kandidátky, získal 3300 preferenčných hlasov. Je členom výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti







Petra Krištúfková



Petra Krištúfková sa narodila 8. apríla 1977 v Bratislave. Je manažérka. Poslankyňou NR SR je od roku 2016. Vo voľbách toho roku kandidovala za hnutie Sme rodina na treťom mieste kandidátky, získala 43.206 preferenčných hlasov. Je členkou Výboru NR SR pre sociálne veci.







Bsc. Patrick Linhart



Patrick Linhart sa narodil 15. februára 1977. Študoval v Írsku vysokú školu marketingu a riadenia maloobchodných sietí. Je potravinový kritik, venuje sa analýze či recenziám potravinových produktov. Zároveň je autorom prvého Potravinového semafora na Slovensku. Kandidoval za hnutie Sme rodina na 100. mieste kandidátky, získal 12.801 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a bol zvolený za náhradného člena Výboru NR SR pre európske záležitosti.







doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.



Adriana Pčolinská sa narodila 7. augusta 1978. Je docentka, lingvistka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Poslankyňou NR SR je od roku 2016. Kandidovala za hnutie Sme rodina na šiestom mieste kandidátky, získala 11.727 preferenčných hlasov. Je členkou Zahraničného výboru NR SR.







JUDr. Monika Péter



Monika Péter sa narodila 13. decembra 1979, je právnička. Kandidovala za hnutie Sme rodina na 12. mieste kandidátky, získala 2027 preferenčných hlasov. Je členkou Mandátového a imunitného výboru NR SR, náhradníčkou Výboru NR SR pre európske záležitosti a členkou Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Ing. Zuzana Šebová



Zuzana Šebová sa narodila 22. marca 1969 v Leviciach. Je ekonómka. Poslankyňou NR SR je od roku 2016. Kandidovala za hnutie Sme rodina na siedmom mieste kandidátky, získala 11.781 preferenčných hlasov. Je členkou Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a členkou Zahraničného výboru NR SR.











