Profily členov poslaneckého klubu Smer-SD

Bratislava 24. marca (TASR) - Strana Smer-SD získala v parlamentných voľbách do Národnej rady (NR) SR, ktoré sa konali 29. februára, 18,29 percent hlasov a obsadila 38 parlamentných kresiel.



TASR prináša profily poslancov NR SR, ktorí sú členmi poslaneckého klubu strany Smer-SD.







Doc. JUDr. Robert Fico, Csc. - predseda poslaneckého klubu



Robert Fico sa narodil 15. septembra 1964 v Topoľčanoch. Predseda strany Smer-SD a bývalý trojnásobný premiér bol za poslanca NR SR po prvý raz zvolený v roku 1992 za SDĽ. Vo voľbách do NR SR 29. februára 2020 získal 243.463 preferenčných hlasov. Na ustanovujúcej schôdzi ho poslanci za Smer-SD zvolili 20. marca 2020 za predsedu poslaneckého klubu. Je členom Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







Ing. Ján Blcháč, PhD. - podpredseda poslaneckého klubu



Ján Blcháč sa narodil 15. marca 1959 v Liptovskom Mikuláši. Primátor Liptovského Mikuláša získal vo voľbách 3184 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet.







doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek - podpredseda poslaneckého klubu



Dušan Jarjabek sa narodil 4. marca 1953 v Bratislave. Pedagóg a spevák populárnych, operetných i operných piesní je v NR SR nepretržite od roku 2002, keď sa do parlamentu dostal za Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). V roku 2005 vstúpil do poslaneckého klubu Smer-SD. Vo voľbách získal 5747 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Ing. Róbert Puci - podpredseda poslaneckého klubu



Róbert Puci sa narodil 13. júna 1973. Vo voľbách získal 2689 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.







MUDr. Vladimír Baláž, PhD.



Vladimír Baláž sa narodil 14. augusta 1958. Urológ, špecializujúci sa na robotickú chirurgiu získal vo voľbách 2296 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo.







Ing. Jaroslav Baška



Jaroslav Baška sa narodil 5. apríla 1975 v Považskej Bystrici. Súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a bývalý minister obrany, bol prvý raz zvolený za poslanca NR SR v roku 2002. Vo voľbách získal 21.372 hlasov voličov. Je členom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.



Ľuboš Blaha sa narodil 7. decembra 1979. Filozof a politológ je poslancom NR SR od roku 2012. Vo voľbách získal 60.263 hlasov voličov. Na ustanovujúcej schôdzi NR SR 20. marca 2020, ani v opakovanej voľbe 24. marca 2020 nebol zvolený za predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Je náhradným členom Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Petra Kmeca).







Ing. Juraj Blanár



Juraj Blanár sa narodil 19. mája 1966 v Žiline. Bývalý predseda Žilinského samosprávneho kraja je členom NR SR od roku 2002. Vo voľbách získal 54.244 hlasov voličov. Predseda Zahraničného výboru NR SR a člen Mandátového a imunitného výboru NR SR.







RSDr. Vladimír Faič



Vladmimír Faič sa narodil 15. júla 1948. Po prvý raz zasadol v NR SR v roku 1998 za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). Po vstupe do strany Smer-SD bol za poslanca NR SR zvolený nepretržite od parlamentných volieb v roku 2006. Vo voľbách získal 668 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA



Ján Ferenčák sa narodil 30. júna 1974. Primátor Kežmarku získal vo voľbách 2679 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Mgr. Dušan Galis



Dušan Galis sa narodil 24. novembra 1949 v Ružomberku. Bývalý slovenský futbalista a tréner reprezentácie zasadol po prvý raz do parlamentných lavíc v roku 2006. Vo voľbách získal 2590 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.







doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.



Jozef Habánik sa narodil 7. marca 1976. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne získal vo voľbách 2023 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.







Ing. Ladislav Kamenický



Ladislav Kamenický sa narodil 4. októbra 1970. Za poslanca NR SR bol prvýkrát zvolený v parlamentných voľbách v roku 2012. Bývalý minister financií SR získal vo voľbách 15.403 hlasov voličov. Je členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet.







Mgr. Marián Kéry



Marián Kéry sa narodil 6. februára 1978. Vo voľbách získal 2314 hlasov voličov. Je členom Zahraničného výboru NR SR, Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru NR SR na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).







JUDr. Peter Kmec



Peter Kmec sa narodil 11. novembra 1966 v Nitre. Kariérny diplomat a bývalý veľvyslanec SR v USA, ktorý pôsobil aj v poradnom tíme expremiéra Petra Pellegriniho. Vo voľbách získal 1524 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre európske záležitosti.







Ing. Maroš Kondrót



Maroš Kondrót sa narodil 6. novembra 1960. Za poslanca NR SR bol po prvý raz zvolený v roku 2002. Vo voľbách získal 378 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.







Ing. Stanislav Kubánek



Stanislav Kubánek sa narodil 13. septembra 1951. Poslancom NR SR sa stal po prvý raz po voľbách v roku 2006. Vo voľbách získal 2157 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.







PhDr. Ľubica Laššáková



Ľubica Laššáková sa narodila 18. augusta 1960 v Piešťanoch. Bývalá ministerka kultúry SR a predsedníčka strany Smer-SD v Banskobystrickom kraji získala vo voľbách 10.781 hlasov voličov. Členka Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Ing. Dušan Muňko



Dušan Muňko sa narodil 24. septembra 1944 v Hontianskych Tesároch. Bývalý štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia SR bol do NR SR zvolený v roku 2002. Vo voľbách získal 555 hlasov voličov. Člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet.







Ing. Martin Nemky, MBA



Martin Nemky sa narodil 10. marca 1980. Predseda krajskej organizácie Smeru-SD v Nitrianskom kraji získal vo voľbách 2148 hlasov voličov. Člen Ústavnoprávneho výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).







Ing. Peter Pellegrini



Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. V parlamentných voľbách v roku 2006 bol prvýkrát zvolený za poslanca NR SR za stranu Smer-SD. Po odstúpení Pavla Pašku bol od 25. novembra 2014 do 23. marca 2016 predsedom NR SR. Počas politickej krízy po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej bol 15. marca 2018 poverený zostavením novej vlády po tom, čo tretia vláda Roberta Fica podala demisiu. Premiérom sa stal 22. marca 2018. Jeho vláda podala demisiu do rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej 20. marca 2020. Bol volebným lídrom strany Smer-SD. Dostal 413.555 preferenčných hlasov. 24. marca 2020 bol zvolený za podpredsedu NR SR.







Ing. Ľubomír Petrák, CSc.



Ľubomír Petrák sa narodil 6. augusta 1961 v Myjave. Starosta obce Hurbanova Ves v okrese Senec je poslancom NR SR od roku 2006. Vo voľbách získal 1913 preferenčných hlasov. Člen Mandátového a imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.







doc. JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.



Ján Podmanický sa narodil 17. mája 1977. Starosta obce Stará Bystrica v okrese Čadca a predseda krajskej organizácie Smer-SD v Žilinskom kraji je poslancom NR SR od roku 2006. Vo voľbách získal 10.805 hlasov voličov. Člen Mandátového a imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.



Richard Raši sa narodil 2. apríla 1971 v Košiciach. Bývalý primátor Košíc, exminister zdravotníctva SR a bývalý podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu bol do NR SR zvolený v roku 2012. Predseda krajskej organizácie strany Smer-SD v Košickom kraji získal vo voľbách 154.722 hlasov voličov. Predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo.







JUDr. Ján Richter



Ján Richter sa narodil 5. októbra 1956 v Zlatých Moravciach. Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR je poslancom NR SR od roku 2006. Vo voľbách získal 30.524 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre sociálne veci.







Ing. Denisa Saková, PhD.



Denisa Saková sa narodila 17. apríla 1976 v Nitre. Bývalá ministerka vnútra SR bola zvolená do parlamentu v roku 2016. Vo voľbách získala 144.100 hlasov voličov. Členka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







Ing. Marián Saloň, PhD.



Marián Saloň sa narodil 9. júna 1977 v Starej Ľubovni. Vo voľbách získal bývalý štátny tajomník na Ministerstve vnútra SR a Ministerstve obrany SR 4486 preferenčných hlasov. Člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).







PaedDR. Anton Stredák



Anton Stredák sa narodil 1. januára 1950. Bývalý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získal vo voľbách 995 hlasov voličov. Člen v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS).







JUDr. Boris Susko, PhD.



Boris Susko sa narodil 26. mája 1970. V minulom volebnom období bol štátnym tajomníkom na Ministerstve životného prostredia SR. Vo voľbách získal 1160 preferenčných hlasov. Člen Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a člen Ústavnoprávneho výboru NR SR.







PaeDr. Peter Šuca



Peter Šuca sa narodil 8. septembra 1968 v Novej Lesnej. V NR SR je od roku 2010. Vo voľbách získal 1125 hlasov voličov. Člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.







Mgr. Matúš Šutaj Eštok



Matúš Šutaj Eštok sa narodil 4. februára 1987 v Michalovciach. Naposledy pôsobil ako vedúci Úradu vlády SR. Pôsobil aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a v Správe štátnych hmotných rezerv. Vo voľbách získal 5049 preferenčných hlasov. Člen Výboru NR SR pre európske záležitosti.







Ing. Richard Takáč



Richard Takáč sa narodil 10. mája 1982. Vo voľbách získal nováčik v parlamentných laviciach 2217 hlasov voličov. Člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.







Mgr. Erik Tomáš



Erik Tomáš sa narodil 15. júna 1975 v Humennom. Bývalý novinár pôsobil ako šéf tlačového odboru na Úrade vlády SR premiéra Roberta Fica. Poslancom NR SR od roku 2016. Vo voľbách získal 62.004 preferenčných hlasov. Predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a člen Výboru NR SR pre sociálne veci.







MUDr. Jozef Valocký



Jozef Valocký sa narodil 26. novembra 1956. Bývalý riaditeľ Národného onkologického ústavu je poslancom NR SR od roku 2006. Vo voľbách získal 511 preferenčných hlasov. Člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a Výboru NR SR pre zdravotníctvo.







PhDr. Jana Vaľová



Jana Vaľová sa narodila 8. júla 1965. Bývalá primátorka Humenného je v NR SR od roku 2006. V parlamentných voľbách získala 4810 preferenčných hlasov. Členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Ing. Ľubomír Vážny



Ľubomír Vážny sa narodil 15. júla 1957 v Žiline. Bývalý minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a od roku 2016 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Vo voľbách získal 4500 preferenčných hlasov. Člen Výboru NR SR pre sociálne veci.







Ing. Viliam Zahorčák



Viliam Zahorčák sa narodil 21.júla 1959. Primátor Michaloviec získal vo voľbách 5866 preferenčných hlasov. Člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







Ing. Peter Žiga, PhD.



Peter Žiga sa narodil 27. júla 1972 v Košiciach. Bývalý minister životného prostredia SR a bývalý minister hospodárstva SR. Vo voľbách získal 28.386 preferenčných hlasov. Predseda Výboru NR SR na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).







Zdroj: www.nrsr.sk,www.strana-smer.sk,www.statistics.sk