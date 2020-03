Profily členov poslaneckého klubu Za ľudí

Bratislava 24. marca (TASR) - Strana exprezidenta SR Andreja Kisku Za ľudí získala v parlamentných voľbách 29. februára tohto roka 5,77 percenta voličských hlasov a v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) obsadila 12 kresiel.



TASR prináša profily poslancov, ktorí sú členmi poslaneckého klubu strany Za ľudí.







Mgr. Jana Žitňanská - predsedníčka poslaneckého klubu



Jana Žitňanská sa narodila 14. mája 1974 v Bratislave. V strane Za ľudí pôsobí na poste podpredsedníčky. Pracovala ako novinárka. Poslankyňou v NR SR bola v rokoch 2010 - 2014 za KDH, v ktorom zastávala post podpredsedníčky. V roku 2012 z KDH odišla, spoluzakladala stranu Nová väčšina – Dohoda, neskôr len NOVA, kde pôsobila ako podpredsedníčka. Za koalíciu strán NOVA, KDS a OKS kandidovala do Európskeho parlamentu (EP). Europoslankyňou bola v rokoch 2014 - 2019. Vo voľbách do NR SR 29. februára 2020 získala 50.646 preferenčných hlasov. Je predsedníčkou Výboru NR SR pre sociálne veci.







Ing. Miroslav Kollár - podpredseda poslaneckého klubu



Miroslav Kollár sa narodil 13. augusta 1968 v Nitre. V rokoch 1991 - 1999 pracoval ako redaktor i editor v Českej tlačovej kancelárii a v ďalších periodikách. Riaditeľom či členom predstavenstva tlačovej agentúry SITA bol v rokoch 2008 - 2009. Od roku 2000 pôsobil aj v pozícii výkonného riaditeľa v Inštitúte pre verejné otázky (IVO). Bol členom (2002 - 2008) a predsedom (2003 - 2007) Rady STV. V rokoch 2011 - 2013 bol predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Od roku 2014 je primátor Hlohovca. Je voleným členom predsedníctva v strane Za ľudí. V parlamentných voľbách 29. februára 2020 získal 2666 preferenčných hlasov voličov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre kultúru a médiá.







Ing. Marek Antal



Marek Antal sa narodil 12. augusta 1966. Pracoval 14 rokov ako programátor vo Východoslovenských železiarňach (VSŽ), podieľal sa na vzniku a riadení viacerých IT firiem v Košiciach. V strane Za ľudí je voleným členom predsedníctva. Vo voľbách 29. februára 2020 kandidoval z 13. miesta a získal 1884 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.







Ján Benčík



Ján Benčík sa narodil sa 29. júla 1948 v Bratislave. Dôchodca, občiansky aktivista, bloger, nositeľ ocenenia Biela vrana sa od roku 2012 na svojom blogu venuje monitorovaniu a odkrývaniu slovenských extrémistov, neonacistov, konšpirátorov, a tiež žoldnierov, ktorí bojujú na východnej Ukrajine na strane proruských separatistov. Kandidoval zo 150. miesta, získal 6492 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného Výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.







Marek Hattas



Marek Hattas sa narodil sa 1. marca 1987 v Nitre. Programátor, občiansky aktivista a zakladateľ nezávislého kultúrneho centra Hidepark Nitra sa v roku 2018 stal ako nezávislý kandidát primátorom Nitry. V roku 2019 vstúpil do strany Za ľudí, v ktorej zastáva post voleného člena predsedníctva. V parlamentných voľbách 29. februára 2020 získal 4969 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a náhradný člen Výboru NR SR pre európske záležitosti za poslanca Tomáša Valáška.







PhDr. Vladimír Ledecký



Vladimír Ledecký sa narodil 16. februára 1966 v Levoči. V strane Za ľudí je podpredsedom. Je starostom Spišského Hrhova a stal sa známy úspešným integrovaním Rómov do spoločenského a ekonomického života obce. V parlamentných voľbách 29. februára 2020 získal 24.422 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.







Ing. Tomáš Lehotský



Tomáš Lehotský sa narodil 16. januára 1980. Projektový manažér sa poslancom NR SR stal ako náhradník za Andreja Kisku. (Exprezident SR, predseda a líder kandidátky Za ľudí, ktorý vo voľbách získal 100.081 preferenčných hlasov, sa totiž 17. marca 2020 vzdal poslaneckého mandátu.) Lehotský spolupracoval s Kiskom na jeho prezidentskej kampani a pred prezidentskými voľbami aj v organizácii Dobrý anjel. Do 31. októbra 2014 pracoval ako manažér v kancelárii prezidenta SR Andreja Kisku. Lehotský je členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo, Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.







PaedDr. Viera Leščáková



Viera Leščáková sa narodila 14. júna 1974. V strane Za ľudí pôsobí ako volená členka predsedníctva. Poslankyňa Prešovského samosprávneho kraj (PSK) a riaditeľka základnej školy kandidovala v parlamentných voľbách 29. februára 2020 z 15. miesta a získala 2395 preferenčných hlasov voličov. Leščáková je členkou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.







Mgr. Vladimíra Marcinková



Vladimíra Marcinková sa narodila sa 17. augusta 1991. Je dcérou Vladimíra Ledeckého a v strane Za ľudí pôsobí ako volená členka predsedníctva. Vyštudovaná právnička pracovala ako šéfka odboru regionálnej politiky u prezidenta SR Andreja Kisku. Vo voľbách získala 15.567 preferenčných hlasov. Marcinková je členkou Výboru NR SR pre sociálne veci a Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.







PhDr. Alexandra Pivková



Alexandra Pivková sa narodila 30. septembra 1964 v Lučenci. Vyštudovaná psychologička je od roku 2010 primátorkou Lučenca, kandidovala prvý raz za koalíciu SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, KDH. Post primátorky obhájila aj v komunálnych voľbách v rokoch 2014 a 2018, ale už ako nezávislá kandidátka. Vo voľbách 29. februára 2020 kandidovala za stranu Za ľudí zo 14. miesta a získala 1836 prednostných hlasov. Je členkou Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Mandátového a imunitného výboru NR SR.







Mgr. Juraj Šeliga



Juraj Šeliga sa narodil 16. augusta 1990 v Dolnom Kubíne. V strane Za ľudí je podpredsedom. Je právnik a bývalý občiansky aktivista. Pracoval v analytickom centre Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Pôsobil ako asistent poslanca NR SR Pavla Abrhana (KDH). Spolupracoval s občianskym združením Via Iuris na projekte Za dobrú voľbu. Bol hovorcom a jedným z lídrov iniciatívy Za slušné Slovensko. Spolu s exprezidentom Kiskom sa podieľal na vzniku strany Za ľudí. Vo voľbách získal 37.552 preferenčných hlasov. Poslanci ho 20. marca zvolili za podpredsedu NR SR. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Ústavnoprávneho výboru NR SR.







Mgr. Tomáš Valášek, M. A.



Tomáš Valášek sa narodil 21. júna 1972. V strane Za ľudí je voleným členom predsedníctva. Diplomat, bývalý veľvyslanec SR pri NATO, odborník na obranu a zahraničnú politiku, riaditeľ think-tanku Carnegie Europe, získal v parlamentných voľbách 29. februára tohto roka 9319 preferenčných hlasov. Je predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.