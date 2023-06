Proforum: V PVV chýba zvyšovanie štátneho rozpočtu cez investície

Bratislava 14. júna (TASR) - V programovom vyhlásení vlády (PVV) premiéra Ľudovíta Ódora chýbajú návrhy na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu prostredníctvom investícií a prechodu na nový model rastu slovenského hospodárstva. Poukázalo na to občianske združenie (OZ) Proforum, kde pôsobí bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová.



"Bez toho nie je možná dlhodobá udržateľnosť verejných financií a sociálne udržateľný rast," poukázalo Proforum. Vláda odborníkov podľa neho redukuje sociálny štát na pomoc najslabším a zdôrazňuje adresnosť sociálnej pomoci. OZ vníma sociálne výdavky ako investície do ľudského faktora a do sociálne inkluzívnej spoločnosti. PVV považuje za odraz stredo-pravej orientácie úradníckej vlády. Tvrdí tiež, že pokračuje v rezortnom prístupe k riadeniu štátu.



Za dlhodobú prekážku udržateľnosti verejných financií a príčinu spomalenej konvergencie k priemeru eurozóny považuje Proforum nízku mieru domácich investícií či napríklad neschopnosť efektívneho využitia európskych zdrojov. Podporuje preto strednodobý zámer, aby sa konsolidácia verejných financií uskutočňovala bez ohrozenia rastu a sociálnej súdržnosti.