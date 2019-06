Profylaktická príprava pomáha lepšie zvládnuť tehotenstvo aj pôrod

Tehotné ženy sa na kurzoch dozvedia viac aj o rôznych možnostiach farmakologických a predovšetkým nefarmakologických metód tíšenia bolesti počas pôrodu.

Bratislava 10. júna (TASR) - Tehotenstvo predstavuje pre telo ženy veľkú záťaž a tehotenské kurzy, známe aj ako profylaktická príprava, prevedú ženu týmto obdobím, pripravia ju na samotný pôrod či na rolu matky po fyzickej i psychickej stránke.



"Význam dobre a profesionálne vedeného kurzu predpôrodnej prípravy je práve v tom, aby viedol k zvyšovaniu dôvery v pôrod a eliminoval nadbytočný strach či dezinformácie o potenciálnych problémoch," hovorí Elena Drapáčová, vedúca sestra na II. Gynekologicko–pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. "Zároveň je tiež prostriedkom sebapoznávania, budovania zdravého vzťahu nielen k pôrodu, ale aj k vlastnému telu a očakávanému dieťatku," dodáva. Budúca mama sa na kurzoch naučí aj to, ako lepšie zvládať popôrodnú adaptáciu a úspešne dojčiť.



Súčasťou predpôrodnej prípravy je pravidelné cvičenie pod dohľadom pôrodnej asistentky. "Tieto cvičenia pomáhajú naučiť tehotnú ženu, ako správne držať telo a zároveň pôsobia preventívne proti oslabeniu panvového dna, stimulujú krvný obeh a zvyšujú pružnosť svalov. Taktiež pomáhajú odbúravať bolesť v krížovej oblasti, kŕče v nohách či pri problémoch so zápchou," vysvetľuje odborníčka na predpôrodnú prípravu. Cvičenia priaznivo vplývajú nielen na fyzickú, ale aj psychickú kondíciu. Pomáhajú pri relaxácii, zvyšujú sebadôveru a dodávajú energiu.



Tehotenstvo je veľkou životnou zmenou nielen pre ženu, ale aj jej partnera. "Súčasťou psychofyzickej prípravy budúcej mamičky je preto aj príprava jej partnera. Je dôležité, aby si uvedomoval svoju nezastupiteľnú úlohu, pomoc a podporu, ktorú jeho partnerka potrebuje v priebehu tehotenstva, počas pôrodu a v šestonedelí," tvrdí Drapáčová.



Tehotné ženy sa na kurzoch dozvedia viac aj o rôznych možnostiach farmakologických a predovšetkým nefarmakologických metód tíšenia bolesti počas pôrodu. Príprava s asistentkou naučí rodičky ovládať stres a znižovať úzkosť, relaxovať a stimulovať kožu či využívať pri pôrode aromaterapiu. Odborný garant vysvetlí napríklad aj to, ako blahodarne pôsobí správna masáž, hydroanalgézia, homeopatia či mnohé iné možnosti. "Využívaním týchto naučených techník a metód sa snažíme odvrátiť pozornosť rodičky od bolesti v čase pôrodu, eliminovať jej pocit úzkosti, ale aj znížiť využívanie farmakoterapie. Je aj v našom záujme, aby mal pôrod hladký priebeh so šťastným koncom, pričom sa snažíme podľa možností aj skrátiť jeho trvanie," vysvetľuje Drapáčová.