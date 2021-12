Program aktuálnej schôdze sa opäť rozšíril o ďalšie vládne návrhy

Bratislava 9. decembra (TASR) – Program aktuálnej 51. schôdze Národnej rady (NR) SR sa opäť rozšíril. Pribudol návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ale aj tri vládne novely zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Novým bodom by sa plénum malo venovať po prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.



Program schôdze rozšíril návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorého cieľom je zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko. Tá istá zmena sa má robiť aj v prípade zákona o Environmentálnom fonde, keďže Environmentálny fond bude plniť funkciu vykonávateľa Modernizačného fondu za ministerstvo životného prostredia.



Novela zákona o elektronických komunikáciách má pomôcť predísť importu nákazy nového koronavírusu zo zahraničia, a to poskytovaním dát Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od operátorov.



Účelom novely Obchodného zákonníka je zasa umožniť pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov, čo viedlo podľa zákona k ich výmazu z obchodného registra.