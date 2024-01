Program Budúcnosť INAK pre žiakov ZŠ sa rozšíri do ďalších miest

Bratislava 30. januára (TASR) - Trojročný vzdelávací program Budúcnosť INAK sa rozšíri do ďalších slovenských miest. Jeho cieľom je rozvíjať podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti žiakov druhého stupňa základných škôl (ZŠ). TASR o tom informovali z Nadácie Pontis, ktorá program zastrešuje.



"Kurikulum, projekty, na ktorých deti pracujú, a podpora mentorov z firiem, verejnej sféry či občianskych organizácií pomáhajú účastníkom začať pozitívnu zmenu vo svojej komunite," avizovala výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.



K dvom existujúcim centrám v Trnave a vo Zvolene by mali pribudnúť ďalšie. Do vzdelávacieho programu tak bude podľa slov nadácie zapojených osem slovenských miest a okolo 500 školákov.



Program vytvára priestor na realizáciu či spoluprácu v tíme. Ide o neformálne inovatívne vzdelávanie s prístupom k moderným digitálnym technológiám. Jeho súčasťou sú návštevy firiem na Slovensku a stretnutia s osobnosťami z oblasti biznisu a technológií.