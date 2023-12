Program ENTER vyhlasuje tretí ročník súťaže ENTER Programiáda

Bratislava 19. decembra (OTS) - Po úspešnom druhom ročníku súťaže ENTER Programiáda, v ktorom si žiaci základných a stredných škôl zmerali sily v programovaní za pomoci micro:bitu, vyhlasuje Telekom už jej tretí ročník. Na svojich originálnych projektoch, ktoré budú riešiť spoločenský problém, môžu začať žiaci základných škôl a osemročných gymnázií pracovať za pomoci svojho učiteľa informatiky už teraz. Vypracované projekty, ktoré sa budú uchádzať o víťazstvo v súťaži ENTER Programiáda, je možné prihlásiť do konca marca 2024.Prvým krokom k účasti v súťaži je vytvorenie maximálne 5-členného súťažného tímu.vysvetľujeÚčastníci si sami zvolia tému projektu, ktorá bude upozorňovať a riešiť celospoločenský problém. Cieľom projektov je za pomoci mikropočítača micro:bit vytvoriť pozitívny dopad na jednu z vybraných oblastí. Zdravotníctvo Životné prostredie Vzdušný priestor Prírodné vedy Pomoc znevýhodneným Iná oblasťPo určení témy sa tím pustí do prípravy a vypracovania svojho projektu. Dôležitým aspektom projektu je jeho podrobný návod na realizáciu. Je nevyhnutné, aby sa každý člen tímu podieľal na projekte rovnako a pracoval na ňom samostatne, bez aktívnej asistencie učiteľa informatiky. Učiteľ plní v projekte výhradne poradnú funkciu.uviedolPodmienkou zapojenia projektu do súťaže je nakrútenie videa o svojom projekte. Video má byť nakrútené na šírku a má mať dĺžku približne 2 minúty. Hodnotí sa aj jeho kreativita a originalita. Video musí obsahovať predstavenie tímu, popis problému, ktorý projekt rieši, stručný popis riešenia a ukážku funkčnosti riešenia. Cieľom videa je čo možno najlepšie odprezentovanie vytvoreného projektu. Pri jeho nakrúcaní je potrebné dbať na to, aby bol zvuk aj obraz v prijateľnej kvalite a aby, boli všetky požadované informácie dobre viditeľné a počuteľné. Po dokončení projektu, nahrá zodpovedný učiteľ informatiky projekt na internetovú stránku https://enter.study Výherné tímy žiakov na prvých troch pozíciách si odnesú moderný. Bez výhry neostanú ani samotní učitelia, ktorí svojim zverencov odovzdali dobré mierené rady, boli ich mentormi a pomohli im dostať sa na rebríček víťazov. Pre nich je pripravený 11.12.2023 - vyhlásenie súťaže 01.01.2023 - 31.03.2024 – registrácia a nahratie vypracovaných projektov 01.04.2024 - 30.04.2024 - hodnotenie projektov hodnotiacou komisiou 10.05.2024 - vyhlásenie 5 finalistov Jún 2024 - osobná prezentácia postupujúcich projektov, finálne kolo hodnotenia a vyhlásenie výsledkovViac informácií a inšpiráciu v podobe víťazných projektov z minulého roka nájdete na webe https://enter.study/ Patríte do skupiny učiteľov, ktorí sú plní nadšenia a zvedavosti ohľadom práce s Micro:bitom?, ktoré majú za cieľ podporiť práve týchto učiteľov v ich digitálnych dobrodružstvách.TietoVeľká výhoda inovačných kurzov spočíva v ich dostupnosti. Všetky školenia môžu učitelia absolvovať bez nutnosti fyzickej účasti. Z tohto dôvodu sa tieto kurzy stávajú dostupnejšími pre širšie publikum. Na svoje si prídu pedagógovia prvého aj druhého stupňa základnej školy a učitelia strednej školy., kde sa môžete dozvedieť o LEDkách, LED pásikoch, analógových vstupoch, prostredí TinkerCad a ďalších vychytávkach.Absolvovaním kurzu si učitelia rozšíria svoje nadobudnuté vedomosti o pokročilé techniky a aktivity so sadou Micro:bit. Kurzy poskytujú učiteľom vzdelávanie, ktoré zahŕňa aj praktické aspekty. Učitelia sa dozvedia, ako môže práca s Micro:bitom pomôcť rozvíjať mäkké zručnosti ich žiakov a ako môžu tieto poznatky integrovať do projektového vyučovania.To znamená, že každý môže okamžite začať implementovať svoje nové vedomosti a nápady do vzdelávacieho procesu. Vyučovanie prebieha v grafickom (blokovom) programovacom prostredí Microsoft MakeCode, takže učenie sa nie je určené len pre programátorov - je pre každého!Viac informácii o kurzoch a termínoch je k dispozícii na https://www.ucimeshardverom.sk/kurzy/inovacne/