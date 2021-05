Program Generácia 3.0 pomáha meniť vzdelávanie zdola, potvrdzujú dáta

Bratislava 10. mája (TASR) - Vzdelávací program s názvom Generácia 3.0, ktorý založila a spravuje Nadácia Pontis, prispieva k premene vzdelávania zdola. Dokazujú to aj tvrdé dáta z takzvaného impact reportu. Podľa neho sa za štyri roky fungovania programu podarilo priniesť inovatívne metódy učenia 8500 učiteľom a vďaka tomu prichádza toto vzdelávanie do čoraz väčšieho počtu škôl. TASR o tom informovala PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.



Impact report vypracovala nadácia na základe medzinárodne uznávaného manuálu na zobrazovanie spoločenského dosahu Social reporting standard. Ukazuje sa, že organizácie, ktoré prešli EDUakcelerátorom, čiže kľúčovou aktivitou programu, vykazujú rast vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Navyše vzdelávacie organizácie, ktoré sa do programu zapojili vlani, vykazujú rast aj napriek sťaženej situácii na školách spôsobenej pandémiou. Zaznamenali v priemere 20- až 50-percentný nárast v piatich sledovaných ukazovateľoch.



Nadácia inovatívne vzdelávacie prístupy šíri do regiónov po celom Slovensku aj vďaka EDUpointom – regionálnym stretnutiam pre učiteľov, riaditeľov, študentov pedagogiky či rodičov, na ktorých získavajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní. Doposiaľ EDUpointy realizovali viac ako 100 vzdelávacích podujatí v deviatich mestách, na ktorých sa zúčastnilo takmer 3900 účastníkov. "Počas pandémie sa ukázala výborná flexibilita EDUpointov – promptne reagovali na aktuálne výzvy, ktoré riešili školy a organizovali webináre napríklad o tom, ako využiť technológie na dištančné učenie, ako zvládať výučbu na diaľku, či ako získať pozornosť žiakov," uviedla manažérka pre sledovanie dopadu v Nadácii Pontis Dominika Hroššová.



Za štyri roky svojho pôsobenia program Generácia 3.0 priniesol inovatívne metódy učenia už 8500 učiteľom a učiteľkám. "Naším cieľom je, aby tento počet bol aspoň 15.000 pedagógov. Zasiahli by sme tak 20 percent učiteľov, čo je takzvaná kritická masa na to, aby sa vzdelávanie na Slovensku začalo meniť," dodala Hroššová.