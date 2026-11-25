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Program Obnov dom mal podľa J. Moravčíka zabezpečené financovanie
Pre všetkých žiadateľov z programu Obnov dom je pripravených 150 miliónov eur na januárovú výzvu.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Pre všetkých žiadateľov z programu Obnov dom je pripravených 150 miliónov eur na januárovú výzvu. Podporených má byť vyše 11.000 projektov. Uviedol to bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík na sociálnej sieti. Reagoval tak na vyjadrenia agentúry, ktorá tvrdí, že jej pre zlé hospodárenie predchádzajúceho vedenia hrozilo zastavenie programu Obnov dom mini+ aj ochromenie bežnej prevádzky.
„Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa a nový generálny riaditeľ agentúry životného prostredia zverejnili zavádzajúcu a klamlivú informáciu o tom, že program Obnov dom nemal zabezpečené financovanie pre vyhodnocovanie žiadostí. Tak prosím pekne, nechali sme to všetko aj s Tomášom Tarabom (bývalým ministrom životného prostredia, pozn. TASR) na zlatom podnose,“ povedal Moravčík. Dodal, že novému vedeniu ostalo 2,9 milióna eur na výplaty pre vyhodnocovateľov projektov a réžiu. Pripravených majú podľa Moravčíka aj 4,2 milióna eur.
Kuffu tiež kritizoval, že zrušil verejné obstarávania na sanáciu veľkých environmentálnych záťaží, ako je Chemko Strážske, Vlčie hory či Predajná. Sú na nich podľa Moravčíka účelovo naviazané financie, ktoré môžu teraz prepadnúť. Mieni, že tým ohrozuje ľudí a životné prostredie.
SAŽP v uplynulých dňoch uviedla, že jej pre zlé hospodárenie predchádzajúceho vedenia hrozilo zastavenie programu Obnov dom mini+ aj ochromenie bežnej prevádzky. Nové vedenie muselo riešiť potrebu dofinancovania vo výške viac ako 3,7 milióna eur. V spolupráci s envirorezortom a Ministerstvom financií SR sa mu podarilo zabezpečiť potrebné prostriedky a odvrátiť riziko pozastavenia programu.
„Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa a nový generálny riaditeľ agentúry životného prostredia zverejnili zavádzajúcu a klamlivú informáciu o tom, že program Obnov dom nemal zabezpečené financovanie pre vyhodnocovanie žiadostí. Tak prosím pekne, nechali sme to všetko aj s Tomášom Tarabom (bývalým ministrom životného prostredia, pozn. TASR) na zlatom podnose,“ povedal Moravčík. Dodal, že novému vedeniu ostalo 2,9 milióna eur na výplaty pre vyhodnocovateľov projektov a réžiu. Pripravených majú podľa Moravčíka aj 4,2 milióna eur.
Kuffu tiež kritizoval, že zrušil verejné obstarávania na sanáciu veľkých environmentálnych záťaží, ako je Chemko Strážske, Vlčie hory či Predajná. Sú na nich podľa Moravčíka účelovo naviazané financie, ktoré môžu teraz prepadnúť. Mieni, že tým ohrozuje ľudí a životné prostredie.
SAŽP v uplynulých dňoch uviedla, že jej pre zlé hospodárenie predchádzajúceho vedenia hrozilo zastavenie programu Obnov dom mini+ aj ochromenie bežnej prevádzky. Nové vedenie muselo riešiť potrebu dofinancovania vo výške viac ako 3,7 milióna eur. V spolupráci s envirorezortom a Ministerstvom financií SR sa mu podarilo zabezpečiť potrebné prostriedky a odvrátiť riziko pozastavenia programu.