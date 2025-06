Program pre žiakov Budúcnosť Inak sa rozšíri do ďalších štyroch miest

Dolný Kubín 23. júna (TASR) - Mimoškolský program Budúcnosť Inak sa prostredníctvom partnerských organizácií rozšíri do Senice, Topoľčian, Martina a Dolného Kubína. Príležitosť rozvíjať svoju podnikavosť a zručnosti pre 21. storočie dostanú od septembra ďalšie desiatky detí od 11 do 15 rokov v regiónoch Slovenska. TASR o tom informovala senior PR manažérka Nadácie Pontis Veronika Šoltinská.



„K našim už existujúcim centrám v Trnave, Zvolene a Prešove pribudnú partnerské centrá aj v ďalších mestách,” uviedla výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová. Coworkingové centrá s IT vybavením vzniknú na Orave, v Turci, na Záhorí, ale aj v Nitrianskom kraji. Súčasťou projektu sú inovatívne kluby, ktoré ponúkajú žiakom a žiačkam základných škôl trojročné kurikulum na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností.



Po viackolovom výberovom procese nadväzuje nadácia spoluprácu s Informačným centrum mladých Topoľčany, Synergiou Martin, Senicou 2.0 a s Garáž klubom Dolný Kubín. „Budúcnosť Inak vnímame ako program, ktorý vypĺňa dieru na trhu v bežnej ponuke voľnočasových a rozvojových programov pre žiakov a žiačky na druhom stupni základných škôl. V meste Martin existuje tradičná ponuka základných umeleckých škôl a športových klubov, ktorá však vie osloviť iba obmedzenú skupinu tínedžerov,” priblížil Tomáš Gulán z martinskej Synergie.



Ďalej doplnil, že program dopĺňa mozaiku aktivít, aby sa deti na druhom stupni nezmyselne neflákali po meste či unikali do izolácie vo virtuálnom svete, ale aby dostali kvalitnú organizovanú príležitosť rozvíjať svoje zručnosti. Vďaka projektu sa podľa Gulána deti zamerajú na cielený sebarozvoj, budovanie rovesníckych vzťahov a v podnetnom prostredí sa pripravia na život dospelých.



„Potvrdilo sa, že aj v menších mestách sa deje veľa inovácií pod vedením motivovaných nadšencov, ktorým záleží na budúcnosti detí a mladých ľudí. Sú chápaví k ich potrebám a vytvárajú priestor pre ich rozvoj, voľnočasové i dobrovoľnícke aktivity,“ dodala senior manažérka programu Lucia Gregorová.