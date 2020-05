Program Talenty Novej Európy podporí deti sumou 66.000 eur

Bratislava 15. mája (TASR) – Takmer šesť desiatok detí a mladých ľudí z celého Slovenska si rozdelí sumu 66.000 eur v rámci grantového programu Talenty Novej Európy. Finančný grant získa 33 finalistov v kategórii umenie a veda a 26 finalistov v kategórii šport.



Porota posúdila 135 prijatých žiadostí. Okrem dosiahnutých úspechov brala do úvahy, či majú jasnú predstavu o svojich cieľoch a na aký účel žiadajú grant. "Ako každý rok prekvapili ma mladí vedci, ktorí sa púšťajú do extrémne komplikovaných tém. Medzi adeptmi sme mali stredoškoláka s veľmi podobnou témou, ako bola moja doktorská práca, čo je na tento vek skutočne obdivuhodné," uviedol člen poroty a chemik zo Slovenskej akadémie vied Tomáš Bertók.



Tento ročník bol podľa organizátorov náročnejší ako predošlé nielen pre vysoký počet naozaj výnimočných talentov, ale aj pre mimoriadne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Porota musela pri udeľovaní grantov zohľadňovať aj zrušené preteky, odložené podujatia či obmedzenia pri cestách do zahraničia. "Finalisti a finalistky 13. ročníka Talentov Novej Európy vynikajú okrem talentu aj vytrvalosťou, pracovitosťou a cieľavedomosťou, čo ich predurčuje k ďalším vynikajúcim výsledkom. Som presvedčená, že o mnohých z nich budeme ešte veľa počuť," uviedla Szilvia Czuczor zo Stredoeurópskej nadácie.



Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou doteraz v grantovom programe Talenty Novej Európy podporili 418 detí a mladých ľudí sumou takmer 845.000 eur.