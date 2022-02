Zážitkové hodiny na školách by mohli prehĺbiť záujem detí o šport

Bratislava 19. februára (TASR) - Program Tréneri v škole má u detí prvého a druhého ročníka základných škôl prostredníctvom špeciálnych zážitkových hodín prehĺbiť záujem o šport a pohybové aktivity, rozvíjať všeobecnú pohybovú gramotnosť a hlavne mať radosť z pohybu. Pre TASR to uviedla Monika Paliatková, hlavný štátny radca splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. Program je v tomto roku v pokračovacej fázy, kde je zazmluvnených vyše 100 škôl, vyškolených 110 trénerov a zapojených viac ako 12.000 detí.



"Hodiny vedie tréner cez pohybový príbeh vhodný pre danú vekovú kategóriu, čím vytvára záujem detí sa zapájať a chuť skúšať rôzne pohybové aktivity a rôzne druhy športov. Zmyslom je zapojiť všetky deti aj tie menej pohybovo zdatnejšie a vzbudiť ich záujem o pohyb," vysvetlila podstatu programu Paliatková. Poznamenala, že v tomto roku sa realizovali odborné školenia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach, ktoré pripravujú trénerov, aby mohli nastúpiť v ďalšej rozširujúcej fáze do ďalších škôl.



V máji sa uskutoční školenie na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Snahou podľa Paliatkovej je, aby sa tento rok dostali na viac ako 200 škôl a vyškolili množstvo trénerov, ktorí by mohli školám a učiteľom pomôcť kvalitne a zážitkovo viesť hodiny telesnej výchovy a športu na prvom stupni. "Školy dostávajú ako ďalšiu výhodu športové pomôcky, ktoré pomáhajú zatraktívniť vedenie a obsah hodín telesnej výchovy a športu. Zároveň sa finalizuje metodická príručka, ktorá bude nápomocná pre učiteľov a trénerov," poznamenala.



Odozvy podľa Paliatkovej získavajú priamou okamžitou spätnou väzbou od detí, rodičov a škôl. Ambasádorom programu Tréneri v škole je splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.