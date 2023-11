OZ Za našu vodu: PVV je v oblasti ochrany vody a riek nedostatočné

Bratislava 18. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) je v oblasti ochrany vody a riek výrazne nedostatočné. Dôvodom je najmä to, že v ňom nie je spomenutá ochrana Žitného ostrova. Pre TASR to uviedla predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu Mariana Repovská. Pozitívne však vnímajú, že sa vláda hlási k plneniu klimatických cieľov vyplývajúcich z Parížskej klimatickej dohody.



"Je katastrofou, že ochrana jedinečného zdroja pitnej vody, akou je Žitný ostrov, sa do PVV nedostala," poznamenala Repovská. Občianske združenie pozitívne vníma, že envirorezort chce pokračovať v enkapsulácii vrakunskej skládky v Bratislave, ktorá ohrozuje podzemné vody Žitného ostrova. Ocenilo by aj rozšírenie monitoringu podzemných vôd pre dané územie.



Oceňuje plán vlády riešiť odkanalizovanie miest a obcí a výstavbu vodovodov. Poukazuje, že si to vyžaduje aj výstavbu čistiarní odpadových vôd (ČOV), ktorých je na Slovensku nedostatok. Ich výstavba by podľa Repovskej nemala byť len úlohou samospráv, ktoré na takéto projekty nemajú často personálnu kapacitu. "Smutnou realitou na Slovensku nakoniec býva, že sa odpadová voda z čističky púšťa do riek z dôvodu nedostatočnej kapacity ČOV, bez dostatočného vyčistenia," skonštatovala.



Opatrenia na zadržiavanie vody sú riešením pre efektívne využívanie vody v krajine, preto ho OZ považuje za vítané. "Avšak nemyslíme riešenia, akými sú veľké priehrady alebo napríklad aj malé vodné elektrárne, ktoré majú neželaný dosah na prirodzený život v krajine," poznamenala Repovská. Riešením je podľa OZ Za našu vodu spolupráca s domácimi a zahraničnými odborníkmi na vodozádržné opatrenia ušité na mieru každej vybranej lokality.



"Výrazne prezentovanú tému Vodného diela Gabčíkovo ako tému ministra životného prostredia vnímame kriticky, nakoľko tému výroby elektriny považujeme skôr za tému pre ministra hospodárstva," povedala Repovská. Tvrdí, že vodné dielo malo a má na životné prostredie v jeho okolí ničivý dopad. Ide o likvidáciu mokradí, živočíchov, dunajských luhov a biotopov. "Navyše z pohľadu množstva elektrickej energie, ktorú dielo dodáva do siete, má z nášho pohľadu veľmi diskutabilný prínos, najmä ak predstavitelia vlády hovoria o ďalšom navýšení kapacít jadrových elektrární na Slovensku. Na túto stránku by sme pri Gabčíkove nemali zabúdať," uviedla Repovská.



Z PVV podľa nej vyplýva najmä to, že ochrana životného prostredia bude programovo odsunutá na druhú koľaj. Upozorňuje, že ochrana prírody nemôže byť závislá iba od socioekonomických parametrov spoločnosti a Slovensko už ďalej nemôže žiť na environmentálny dlh.