OĽANO i SaS: Programové vyhlásenie vlády by sa mohlo aktualizovať

Bratislava 6. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) by sa mohlo aktualizovať. Zhodli sa na tom hnutie OĽANO i strana SaS. Koalícia by o tom mala ešte hovoriť.



"Programové vyhlásenie vlády sa prirodzene aktualizuje, keďže časť programu už bola naplnená," ozrejmil Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Ďalšie zmeny nad rámec súčasného programu vlády okrem možných úprav v súvislosti s pandémiou hnutie nepredpokladá.



Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová označila PVV za dobrý základ. Aj podľa nej je však pravdepodobné, že bude potrebné niektoré jeho časti aktualizovať. "Budeme mať k tomu tento týždeň poslanecký klub a stretnutie ministrov," dodala pre TASR.



Vláda je podľa Ústavy SR povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu (NR) SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prezidentka SR Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Eduarda Hegera (OĽANO) po rekonštrukcii vlády vo štvrtok (1. 4.). Vláda tak má s PVV ešte čas.



Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, keď Roberta Fica (Smer-SD) na poste premiéra vymenil Peter Pellegrini, sa program kabinetu dostal do NR SR deň po jeho menovaní prezidentom Andrejom Kiskom. Hoci sa PVV vtedy nemenilo, diskusia k nemu v pléne NR SR trvala niekoľko dní.