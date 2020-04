Krajniak: Programové vyhlásenie vlády je pripravené

Bratislava 14. apríla (TASR) – Návrh programového vyhlásenia vlády (PVV) je pripravený, všetky rezorty už odovzdali materiály. Pre TASR to povedal minister práce Milan Krajniak. Dodal, že vláda má o PVV formálne hlasovať vo štvrtok na svojom zasadnutí.



Dokument by sa mal podľa slov premiéra Igora Matoviča opierať aj o koaličnú dohodu, ktorú okrem predstaviteľov koaličných strán a hnutí podpísali aj takmer všetci koaliční poslanci.



Vláda musí po odsúhlasení svojho programového vyhlásenia predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.