Programové vyhlásenie vlády príde do NR SR zrejme až budúci týždeň

Bratislava 21. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) príde do Národnej rady (NR) SR zrejme až koncom budúceho týždňa. Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) musí s programom predstúpiť pred parlament do 30 dní od svojho vymenovania a požiadať ho o vyslovenie dôvery. Hegerov kabinet bol vymenovaný 1. apríla.



Členovia vlády mali do 14. apríla vypracovať a predložiť premiérovi návrhy do PVV. Vychádzať majú z programu vlády Igora Matoviča (OĽANO). Predstavitelia koaličných strán pre TASR uviedli, že návrhy ministrov do PVV sa pripomienkujú, pričom má o nich hovoriť ešte koaličná rada a do parlamentu by mala vláda so svojím programom prísť v závere budúceho týždňa.



V NR SR sa k programu vlády očakáva diskusia. Následne budú poslanci hlasovať o tom, či Hegerovej vláde vyslovia dôveru.