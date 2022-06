Progresívne Slovensko nepodporí referendum iniciované Smerom-SD

Bratislava 10. júna (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) nepodporí referendum iniciované opozičným Smerom-SD o páde vlády. Odmieta akúkoľvek spoluprácu s predsedom strany Robertom Ficom. Uviedol to predseda PS Michal Šimečka. Zároveň vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby Igora Matoviča (OĽANO) odvolal z postu ministra financií.



"Progresívne Slovensko sa odmieta akokoľvek spájať s aktivitami Smeru bez ohľadu na to, či by nová referendová otázka obstála na Ústavnom súde SR alebo nie. Nezabudli sme, do akého rozvratu Fico doviedol Slovensko za 12 rokov pri moci" povedal Šimečka. Je podľa neho potrebné po voľbách zabrániť vytvoreniu koalície Smeru-SD, Hlasu-SD, Republiky a ĽSNS. Znamenalo by to koniec demokracie na Slovensku, dodal Šimečka.



Zároveň pripomína, že súčasná vláda stratila podporu hnutia. "Vládnuť sa dá aj kompetentne, bez kradnutia a s ohľadom na ľudí v núdzi. Toto vláda tieňového premiéra Igora Matoviča (OĽANO) nezvláda," podotkol Šimečka.



Smer-SD v piatok spustil petičnú akciu k referendu, ktoré chce spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Referendum má mať dve otázky, prvá časť referenda sa má týkať demisie vlády a druhá zmeny Ústavy SR.