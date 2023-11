Progresívne Slovensko ostro odmieta šikanovanie policajtov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) ostro odmieta šikanovanie policajtov, ktoré sa podľa hnutia deje pod ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a novým riaditeľom inšpekcie Branislavom Zurianom. Kritizovali "šikanózne prepadnutie" zástupcu riaditeľa jedného z odborov inšpekcie, ale aj vymenovanie vyšetrovateľky bývalého tímu Oblúk Diany Santusovej za riaditeľku odboru. Predseda PS Michal Šimečka to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.



"To je demonštrácia moci a sily, ktorú si pamätáme z čias mečiarizmu a o ktorej sme dúfali, že sa už viac nevráti," komentoval Šimečka zákrok s majákmi voči policajtovi na jeho ceste do práce s rodinou. K zákroku malo prísť pre neoprávnené použitie služobného vozidla, mal byť pri ňom prítomný policajtov podriadený a krajský prokurátor. Šéf PS hovorí o vendete Smeru-SD a Hlasu-SD. Trvá preto na zámere opozície iniciovať odvolávanie ministra vnútra hneď, ako mu bude vyslovená dôvera.



Podľa poslanca Jaroslava Spišiaka vyvrátil Zurian svoje slová, že bude zabezpečovať ochranu perzekuovaným či krivo obviňovaným policajtom. "Rozhodol sa, že bude podporovať stranu zla. A vyzerá to teraz tak, že ju nielen podporuje, ale zneužíva ju na vykonanie pomsty voči tým, ktorí voči nemu viedli vyšetrovania," skonštatoval. K používaniu služobných vozidiel mohol podľa neho Zurian navrhnúť nové nariadenie a až po vyškolení policajtov vyvodzovať dôsledky pre jeho porušovanie. Menovanie Santusovej za riaditeľku odboru podľa neho taktiež neprispeje k ukončeniu vojny v polície, čo zamýšľal Zurian.



Príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) mali právneho zástupcu Petra Kubinu v pondelok (6. 11.) so zapnutými majákmi zablokovať zástupcu riaditeľa odboru ochrany, prevencie a boja proti korupcii ÚIS, ktorý sa presúval služobným motorovým vozidlom do práce. Má ísť o policajta s priznanou ochranou oznamovateľa závažnej protispoločenskej činnosti. Prítomní vyšetrovateľ, operatívny pracovník aj prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry ho informovali o začatí trestného stíhania pre neoprávnené používanie motorového vozidla. Kubina hovorí o "poľovaní" na nepohodlných policajtov už aj v teréne s dôrazom na čo najväčšiu demonštráciu sily.