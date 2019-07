Progresívne Slovensko považuje SaS za potenciálneho partnera

SaS žiada, aby prípadná ponuka od PS, Spolu-OD a KDH zahŕňala odmietnutie vstúpenia do koalície so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS.

Bratislava 19. júla (TASR) – Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) považuje SaS za potenciálneho koaličného partnera na rozdiel od Smeru-SD, SNS a ĽSNS. Reaguje tak na predsedu SaS Richarda Sulíka, ktorý podmieňuje spoluprácu odmietnutím terajšej koalície. TASR o tom informoval riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič.



„Sme prekvapení, že v jeden deň príde zo SaS ponuka na neútočenie aj rozhovor s Richardom Sulíkom, kde opäť útočí. Napriek tomu ich, na rozdiel od Smeru-SD, SNS a ĽSNS považujeme za potenciálnych koaličných partnerov," uvádza sa v stanovisku PS.



SaS žiada, aby prípadná ponuka od PS, Spolu-OD a KDH zahŕňala odmietnutie vstúpenia do koalície so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS. Stanovisko liberálov zahŕňa aj podmienku, aby sa nevstupovalo do vlády nielen s uvedenými stranami, ale ani do vlády, ktorá bude od hlasov poslancov týchto strán závisieť. "Jedine v takomto prípade bude mať dohoda opozičných strán zmysel v naplnení nádejí na zmenu smerovania našej krajiny," spresnila SaS.