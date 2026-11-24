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Projekt Advent s KBS prinesie myšlienky blahoslavenej Z. Schelingovej
Tohtoročný projekt prinesie myšlienky blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozýva ľudí zapojiť sa do projektu Advent s KBS. Uskutoční sa od Prvej adventnej nedele 29. novembra do Štedrého dňa 24. decembra. Jeho cieľom je pomôcť záujemcom duchovne sa pripraviť na slávenie Vianoc prostredníctvom každodenných duchovných zamyslení. Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe.
Tohtoročný projekt prinesie myšlienky blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža. Narodila sa ako Cecília Schelingová 24. decembra 1916 v oravskej obci Krivá. Ako zdravotná sestra slúžila chorým v Humennom a Bratislave. Počas komunistického prenasledovania pomáhala väzneným kňazom, za čo ju v roku 1952 zatkla Štátna bezpečnosť. Po mučení a väznení zomrela 31. júla 1955 v Trnave. Pápež Ján Pavol II. ju v roku 2003 vyhlásil za blahoslavenú. Pápež Lev XIV. 21. novembra schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na jej príhovor. Rozhodnutie predstavuje významný krok na ceste k jej svätorečeniu, ktorého dátum zatiaľ nie je známy.
Prihlásení účastníci budú myšlienky dostávať každý deň e-mailom. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na stránke zamyslenia.kbs.sk uvedením mena a e-mailovej adresy. Projekt zastrešuje Tlačová kancelária KBS a graficky ho spracoval Jozef Turlík. Koná sa už po 28. raz. Do projektu sa môžu zapojiť aj ľudia bez prístupu na internet, a to modlitbou, pôstom či skutkami milosrdnej lásky, osobitne skutkami telesného milosrdenstva
Tohtoročný projekt prinesie myšlienky blahoslavenej Zdenky Schelingovej, slovenskej rehoľníčky z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža. Narodila sa ako Cecília Schelingová 24. decembra 1916 v oravskej obci Krivá. Ako zdravotná sestra slúžila chorým v Humennom a Bratislave. Počas komunistického prenasledovania pomáhala väzneným kňazom, za čo ju v roku 1952 zatkla Štátna bezpečnosť. Po mučení a väznení zomrela 31. júla 1955 v Trnave. Pápež Ján Pavol II. ju v roku 2003 vyhlásil za blahoslavenú. Pápež Lev XIV. 21. novembra schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na jej príhovor. Rozhodnutie predstavuje významný krok na ceste k jej svätorečeniu, ktorého dátum zatiaľ nie je známy.
Prihlásení účastníci budú myšlienky dostávať každý deň e-mailom. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na stránke zamyslenia.kbs.sk uvedením mena a e-mailovej adresy. Projekt zastrešuje Tlačová kancelária KBS a graficky ho spracoval Jozef Turlík. Koná sa už po 28. raz. Do projektu sa môžu zapojiť aj ľudia bez prístupu na internet, a to modlitbou, pôstom či skutkami milosrdnej lásky, osobitne skutkami telesného milosrdenstva