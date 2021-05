Bratislava 26. mája (TASR) - Projekt Eko Alarm chce naučiť žiakov, ako predchádzať vzniku odpadu. Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica ho spúšťa v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Školy sa aktuálne môžu do projektu hlásiť. "Odpady sú často zdrojom materiálov, ktoré by sme mohli znovu použiť a ušetriť životné prostredie od ich náročného získavania. Najdôležitejším krokom v hospodárení s odpadom je predchádzanie jeho vzniku," zdôraznila koordinátorka projektu Katarína Lepešková.



Do projektu má byť zapojených 380 škôl, momentálne sa doň môžu hlásiť. Účastníkov vyberú počas júla, pričom tieto školy budú kontaktované do 15. augusta.



"Vybraným školám budú doručené koše z recyklovaného materiálu na trojzložkový separovaný zber (papier, plasty, bio/zmiešaný odpad) pre každú triedu. Vyše 70 z nich okrem toho dostane aj lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály a podobne,“ zdôraznila. Doplnila, že pedagógovi z vybraných 70 škôl, zodpovednému za projekt, budú poskytnuté dva trojdňové kurzy na tému odpadov a rovesníckeho vzdelávania.



Pilotný ročník projektu realizovali v januári až novembri 2018. Projekt je finančne podporený z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.



Organizácia zdôraznila, že Slovensko žije od 13. mája na ekologický dlh, pričom k najväčším problémom patrí vytváranie odpadov, ktorých produkcia z roka na rok rastie.