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Projekt ePrihlášky pomohol tisíckam detí a získal aj odborné uznanie
Drucker zároveň avizoval novinky v systéme, ktoré majú rodičom poskytnúť viac času na rozhodovanie a lepší prehľad, školám zasa ešte jednoduchšie vybavovanie prihlášok.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Projekt ePrihlášky už v prvom roku fungovania pomohol desaťtisícom detí dostať sa na preferovanú školu, priniesol férovejší prijímací proces a znížil administratívnu záťaž. V súvislosti so štvrtkovým ocenením ITAPA, ktorý ePrihlášky získali v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti, to uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Avizovalo zároveň ďalší rozvoj funkcionality systému.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) upozornil, že ocenený projekt sa vo svojom prvom ročníku týkal sedemtisíc škôl - materských, základných a stredných a približne 181.000 detí, pričom až 85 percent prihlášok bolo podaných elektronicky. „Za každým číslom je konkrétne dieťa a jeho rodina. Pre tisíce rodičov znamenali ePrihlášky menej neistoty a čakania, pre školy menej papierovania. Ocenenie ITAPA je uznaním práce všetkých, ktorí sa na projekte podieľali, a ďalším potvrdením jeho prínosu pre deti, rodičov aj školy,“ uviedol Drucker.
Pripomenul, že ePrihlášky umožnili podať jednu prihlášku i v prípade záujmu o viacero škôl, prepojenie so štátnymi registrami zasa znížilo rodičom detí i samotným školám administratívu pri vypĺňaní údajov. Systém zároveň prideľuje miesto na škole, ktorú dieťa uprednostňuje a automaticky tak uvoľňuje jeho pozíciu na iných školách, na ktorých uspelo, pre ďalších záujemcov. „Takmer 14.000 detí tak získalo miesto už v riadnom termíne, hoci by v pôvodnom systéme zostali pod čiarou. Viac ako 31.000 detí sa vďaka tomu posunulo z druhej, tretej alebo štvrtej preferovanej školy na svoju prvú voľbu,“ dodal minister.
Poukázal tiež na to, že prínosy systému ePrihlášky v podobe transparentnejšieho prijímacieho konania i zníženia administratívnej záťaže potvrdili zástupcovia štátnych, cirkevných i súkromných škôl. Drucker zároveň avizoval novinky v systéme, ktoré majú rodičom poskytnúť viac času na rozhodovanie a lepší prehľad, školám zasa ešte jednoduchšie vybavovanie prihlášok.
„Medzi kľúčové pripravované zmeny patrí možnosť meniť poradie preferovaných stredných škôl až do 16. apríla. Školy získajú rozšírené filtre, nastaviteľné exporty a jednoduchšiu tvorbu rozhodnutí,“ priblížil šéf školského rezortu. Nový harmonogram má podľa jeho slov tiež poskytnúť viac času na prihlasovanie do materských škôl a oddelí podávanie prihlášok na základné školy od samotných zápisov.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) upozornil, že ocenený projekt sa vo svojom prvom ročníku týkal sedemtisíc škôl - materských, základných a stredných a približne 181.000 detí, pričom až 85 percent prihlášok bolo podaných elektronicky. „Za každým číslom je konkrétne dieťa a jeho rodina. Pre tisíce rodičov znamenali ePrihlášky menej neistoty a čakania, pre školy menej papierovania. Ocenenie ITAPA je uznaním práce všetkých, ktorí sa na projekte podieľali, a ďalším potvrdením jeho prínosu pre deti, rodičov aj školy,“ uviedol Drucker.
Pripomenul, že ePrihlášky umožnili podať jednu prihlášku i v prípade záujmu o viacero škôl, prepojenie so štátnymi registrami zasa znížilo rodičom detí i samotným školám administratívu pri vypĺňaní údajov. Systém zároveň prideľuje miesto na škole, ktorú dieťa uprednostňuje a automaticky tak uvoľňuje jeho pozíciu na iných školách, na ktorých uspelo, pre ďalších záujemcov. „Takmer 14.000 detí tak získalo miesto už v riadnom termíne, hoci by v pôvodnom systéme zostali pod čiarou. Viac ako 31.000 detí sa vďaka tomu posunulo z druhej, tretej alebo štvrtej preferovanej školy na svoju prvú voľbu,“ dodal minister.
Poukázal tiež na to, že prínosy systému ePrihlášky v podobe transparentnejšieho prijímacieho konania i zníženia administratívnej záťaže potvrdili zástupcovia štátnych, cirkevných i súkromných škôl. Drucker zároveň avizoval novinky v systéme, ktoré majú rodičom poskytnúť viac času na rozhodovanie a lepší prehľad, školám zasa ešte jednoduchšie vybavovanie prihlášok.
„Medzi kľúčové pripravované zmeny patrí možnosť meniť poradie preferovaných stredných škôl až do 16. apríla. Školy získajú rozšírené filtre, nastaviteľné exporty a jednoduchšiu tvorbu rozhodnutí,“ priblížil šéf školského rezortu. Nový harmonogram má podľa jeho slov tiež poskytnúť viac času na prihlasovanie do materských škôl a oddelí podávanie prihlášok na základné školy od samotných zápisov.